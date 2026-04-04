Gustavo Petro arremete contra Álvaro Uribe: “La hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre”

El expresidente Álvaro Uribe comentó uno de los datos más impactantes de la situación de seguridad que vive el país. Esta semana se conoció, por cuenta de un informe de Indepaz, que solo en el primer trimestre de 2026, el país ha vivido 35 masacres con más de 130 muertos en total. El expresidente aseguró que en 2010, durante la seguridad democrática, hubo 10.

Ante ese trino, el presidente Petro arremetió contra el exmandatario. “Señor de las masacres y de las haciendas, las masacres se cuentan por una decisión arbitraria: es masacre la muerte de más de tres personas, podía ser cualquier número, pero lo pusieron tan bajo para que los ajustes de cuentas entre mafiosos se volvieran masacres, así ocultaron las verdaderas masacres", dijo.

Presidente Petro reporta que en lo corrido del 2026 van más de 3.400 homicidios y 77 secuestros

Petro aseguró que durante el gobierno de Uribe se presentaron “las peores masacres de este siglo y quizás del anterior”.

Y, luego, señaló al hermano del expresidente. “Las masacres son instrumento para llenar de miedo al pueblo, es un terrorismo que usted usó como método para ganar votos. Cuarenta, cincuenta campesinos muertos, por eso hay un paramilitar llamado Jorge 40, ¿de dónde salió ese nombre? Masacres las que hizo su hermano Santiago en la región de los altos del Oso y Yarumales, aún aparece por ahí, una dizque lideresa de un movimiento político indígena que se robaron, y terminó en contra de la reforma a la salud”.

El primer mandatario también se va lanza en ristre contra los hijos de Uribe y asegura que la familia utilizó un distrito de riego “hecho con dineros públicos que dijeron que era para campesinos, pero no, eran para usted y su patrimonio familiar hacendario, y ni siquiera paga impuestos por la tierra, vago, ni sus hijos pagaron el plus valor de la tierra que les entregó el alcalde de Mosquera en la sabana de Bogotá, se robaron esos impuestos”.

“Usted convoque a sus grandes hacendados y sus muchachos montados sobre caballos con pistolas queriendo avasallar el mundo, para ver si gana las elecciones", le dice Petro a Uribe Foto: PRESIDENCIA

Petro le dice entonces a Uribe: “La hora de los vampiros pasó y Colombia merece ser libre y, aún tengo la espada del libertador y espero entregársela a un hombre decente”.

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El presidente habla de nuevo de frente de las elecciones: “Usted convoque a sus grandes hacendados y sus muchachos montados sobre caballos con pistolas queriendo avasallar el mundo, para ver si gana las elecciones. Me iría de mi hogar si el pueblo se apendeja, pero confío en que el pueblo sepa cuál es la ruta del libertador, yo soy un emancipador, también guerrero, y me monto a caballo y me gusta, pero no para matar campesinos, sino para sentir la libertad. De cómo use el hombre el caballo, se mide la condición del hombre, usted mató un caballo que no le obedecía, cuando usted era joven, yo no haría eso. Yo los besaría y los entendería. ¿Usas el caballo como esclavo o como guerrero? ¿Matas caballos con pistolas? Hombre que haga eso es capaz de matar seres humanos. Y de allí las masacres de los paramilitares de extrema derecha, hombres de a caballo matando campesinos".

En un trino, el Centro Democrático le respondió, sin enlazar el trino: “Presidente Petro. Serénese. Su publicación denota un desprecio por la vida de los colombianos. Esperamos que por ser su candidato, heredero de la FARC y “jefe” de la paz total, el responsable del incremento de masacres, no se le esté alterando el buen juicio. Ya es hora de que deje de esconder su fracaso detrás del nombre de Álvaro Uribe Vélez. Su “Paz Total” terminó siendo un desastre: 2025 cerró con cerca de 14.780 homicidios, 671 secuestros y más del 70% del país bajo presencia de grupos armados. Ojalá su conciencia le permita dormir tranquilo esta noche".