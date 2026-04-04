Presidente Petro reporta que en lo corrido del 2026 van más de 3.400 homicidios y 77 secuestros

A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reportó que en lo corrido del 2026 van más de 3.400 homicidios. Sin embargo, el jefe de Estado dijo que hay una disminución del 0.06 % respecto al 2025.

Sobre la cifras de homicidios dijo Petro: “Para el día de hoy han disminuido los homicidios respecto al año pasado, la medida de calificar oficiales por la tasa de homicidios de la región bajo su mando parece dar resultado”.

Indicó que las cifras le fueron reportadas por la Fuerza Pública.

“Aquí el informe policial: señor Presidente buenos días. Para su conocimiento, envío cifras de interés 4 de abril: seguridad ciudadana – 2026 Homicidio Reducción del 0,06% (de 3.404 en 2025 a 3.402 en 2026). Tasa: 26,32 por 100 mil hab".

Presidente Petro reportó más de 3 mil homicidios en el 2026. Foto: Montaje: 123RF/ Indepaz

Añadió el presidente que: “568 municipios sin homicidios. 13 departamentos y 14 capitales en reducción. Feminicidios -40 % (47 a 28). En 2026 han ocurrido 28 masacres con 88 víctimas (incremento del 17 % en víctimas). En 2025 se presentaron 22 masacres con 75 víctimas.20 policías asesinados. Otros delitos. Extorsión -6,2 %, hurto a comercio -59,1 % y hurto a personas -7,5 %”.

Así mismo indicó Petro en su cuenta en X que: “En 2026 han ocurrido 77 secuestros (53 por delincuencia, 24 por Grupos Armados Organizados y 0 por comunidades). Disminución del 36,4 % en comparación con 2025 (121 víctimas: 91 por delincuencia, 30 por Grupos Armados Organizados y 0 por comunidades)”.

“Resultados operacionales narcotráfico: 232.538 kg incautados y 967 laboratorios destruidos. GAO: 21 operaciones (134 capturas y 22 abatidos).Medio ambiente: 1.738 capturas y 2.109 minas intervenidas”.

Respecto al contrabando, dijo el jefe de Estado que: “contrabando: 58 capturados, 12.123.000 unidades aprehendidas y afectación a las economías criminales por $ 421.443 millones de pesos”.

El presidente Petro reportó golpe al contrabando en el 2026. Foto: Policía Nacional de Colombia

Las cifras las dio a conocer Petro luego del atentado terrorista de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, el pasado viernes santo.