Tras el reciente atentado terrorista en Briceño, Antioquia, mientras decenas de feligreses asistían a una peregrinación tradicional de un viernes santo, las autoridades no dudaron en responsabilizar a alias Calarcá de la acción criminal.

Explosión en Briceño. Foto: Tomado de Internet.

En diálogo con SEMANA, el general retirado, Luis Eduardo Martínez, secretario de seguridad de Antioquia, aseguró que el responsable intelectual del atentado fue alias Calarcá.

“Esa estructura (Frente 36) pertenece al siempre nombrado Calarcá. Un asesino que lleva a cabo acciones a lo largo y ancho del departamento con sus frentes, que desplaza, que asesina, que ordena asesinar, que ordena atentados terrorista y sigue en mesas de diálogo con el Gobierno nacional.”, dijo a SEMANA el general Martínez.

Alias Calarcá Cabecilla de las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“El actor intelectual del atentado fue Calarcá sin lugar a dudas, por intermedio de ese sujeto, alias Primo Gay, y lo que necesitamos nosotros es conocer el actor material, la persona que colocó este artefacto explosivo en ese sitio la noche anterior”, agregó el general Martínez.

De igual manera el general Martínez señaló que la tragedia pudo se mayor tras la activación de la moto bomba.

“Afortunadamente, no sucedió más de lo que hubiese podido suceder con esa procesión que estaba en curso y tengo entendido que el sacerdote del pueblo que presidía la procesión animó a la comunidad a continuar con la procesión”, aseguró.

“Calarcá es el autor intelectual del atentado en Briceño”: secretario de seguridad de Antioquia Foto: Gobernación de Antioquia.

Sobre los heridos dijo el general: “Tengo entendido que de ese de esa explosión tuvimos un miembro de la policía herido con esquirlas en su rodilla, otro miembro de la policía con problemas auditivos, los cuales inmediatamente hicimos las coordinaciones necesarias con la Fuerza Aérea para evacuar a esos dos miembros de la institución. Hoy se recuperan satisfactoriamente”.

Alias Calarcá sigue con beneficios de la justicia por orden del presidente Gustavo Petro, quien pese a conocer de sus acciones criminales lo mantiene en el proyecto de paz total.