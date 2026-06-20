Procuraduría inicia investigación a personero de Curumaní por presunta participación en política

La lupa de la Procuraduría General estará sobre el personero del municipio de Curumaní (Cesar), Rober Fabián Rosado, por presunta participación en política, una conducta prohibida para los funcionarios públicos.

La norma colombiana es explícita en que un servidor público no puede usar su cargo para dar orientación política, ya que la Constitución establece que se debe garantizar la neutralidad, la igualdad y la equidad en los procesos democráticos, evitando que los funcionarios utilicen su posición, los recursos del Estado o la información reservada para favorecer o perjudicar a determinados candidatos o movimientos políticos.

En ese contexto, la entidad del Ministerio Público que vigila y controla a los funcionarios del Estado retomó las denuncias que surgieron a través de las redes sociales en contra del personero del municipio cesarense, quien habría incurrido en la falta.

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La investigación que inicia la Procuraduría parte de la publicación de una noticia en un portal regional en la que “presuntamente se visualiza al funcionario en una fotografía con la senadora María José Pizarro, del partido político de gobierno”.

Municipio de Curumaní, en Cesar Foto: Procuraduría / Cortesía

Según la denuncia, al parecer, el personero emitía frases alusivas a su cercana amistad y a la admiración por el trabajo de la parlamentaria en la nación.

De esa manera, la Procuraduría inicia la recolección de pruebas para establecer si los actos en los que se relaciona al investigado corresponden o no a una falta disciplinaria.

Más de 180 denuncias

Hace solo un par de días, el procurador Gregorio Eljach mencionó que la entidad del Ministerio Público acumula ya 181 denuncias por participación en política de funcionarios públicos.

Las revisiones que se adelantan están algunas en etapas preliminares y otras, camino a ser corroboradas como faltas disciplinarias. De hecho, Eljach mencionó que ya se han aplicado sanciones a 13 personas, consistentes en suspensión provisional del cargo.