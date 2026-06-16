Campaña de Iván Cepeda contrata como refuerzo a la exasesora de comunicaciones de Rodolfo Hernández

Horas después de los resultados de la primera vuelta presidencial, la campaña de Iván Cepeda buscó todo tipo de estrategia para repuntar y superar los más de 600.000 votos que le aventajó Abelardo de la Espriella.

Entre ellas, contratar a la exasesora de comunicaciones del ingeniero Rodolfo Hernández, quien compitió con Gustavo Petro en 2022.

Se trata de Luisa Olejua, una joven exitosa y experta en el manejo de redes sociales e imagen que estuvo detrás de todo el posicionamiento en X, Instagram, Facebook y TikTok de Rodolfo Hernández. Ella consiguió que el exalcalde de Bucaramanga se convirtiera en un rostro visible para los colombianos a través de las redes porque allí focalizó su campaña. Él no recorrió el país y se dedicó a lanzar mensajes por sus plataformas digitales.

Luisa Olejua no trabajará más con el ingeniero Rodolfo Hernández. Foto: Autor Anónimo

Olejua tenía 29 años cuando asesoró a Rodolfo Hernández, quien tenía en ese momento 79 años. Y aun así logró que mostrara un espíritu joven a través de sus plataformas digitales.

Ese, precisamente, es el objetivo en la campaña de Iván Cepeda: mostrarles a los colombianos el rostro humano del político de izquierda.

SEMANA conoció que Olejua llegó como refuerzo de la campaña de Cepeda hace una semana y media y su papel será impulsar al candidato en las redes. Y su tarea ya empezó a realizarla en TikTok, donde está mostrando un rostro más ameno de Cepeda. En algunos videos, el candidato sonríe con un perro, y se ven errores detrás de cámaras. Pretende mostrar un rostro más ameno y cercano porque quienes conocen al candidato lo describen como una persona tímida, poco expresiva y corta de palabras.

Olejua laboró en la campaña a la Alcaldía de Cali de Alejandro Eder y en esta contienda presidencial estuvo al frente de Santiago Botero, quien obtuvo 206.140 respaldos en la primera vuelta. Precisamente, Botero dejó en manos de su fórmula vicepresidencial, Carlos Fernando Cuevas, la decisión de la unión y él se inclinó por Iván Cepeda.