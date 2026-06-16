El candidato presidencial Abelardo de la Espriella criticó al presidente Gustavo Petro tras anunciar que realizará un acto de despedida en Cali, Valle del Cauca, días antes de la segunda vuelta presidencial.

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“Ahora sí te acordaste de los caleños y de los vallecaucanos, ¿por qué será? Porque les arrebataste su sueño del tren de cercanías. Los dejaste solos, sin acueducto ni dragado en Buenaventura. Les cortaste las alas con el deporte, en lo que son los mejores. Le bajaste el telón a sus artistas, que son su orgullo. Los dejaste en tierra cuando les quitaste el aeropuerto. Les llenaste de coca sus tierras en Jamundí. Los abandonaste cuando bombardearon su ciudad. ¿Ahora sí te acordaste de ellos? Ya es muy tarde, tirano”, criticó De la Espriella.

El abogado dijo que “ahora tienen un tigre que lucha con ellos, por ellos, por los caleños, por los vallecaucanos, ¡por la Patria!“.

Hasta el momento, se sabe que Petro estaría en el parque de las Banderas el próximo miércoles 17 de junio, en el sur de Cali, lo que muchos han interpretado como una estrategia de cara a la segunda vuelta electoral.

Se trata de una de las ciudades y regiones que se ha convertido en un lugar clave para el petrismo. Desde las fuertes protestas que se registraron en 2021 con múltiples denuncias de incidencias de grupos violentos, el petrismo recogió las banderas de gran parte de quienes se manifestaron en 2022.

De otro lado, De la Espriella realizó el cierre de campaña desde Buga, muy cerca de la capital vallecaucana, el pasado domingo 14 de junio. “Soy el instrumento del pueblo colombiano que decidió ponerse de pie para recuperar su destino. He venido a encomendarle al Señor de los Milagros el triunfo de la patria, milagro”, afirmó.

Abelardo de la Espriella hizo su cierre de campaña en Buga, Valle del Cauca. Foto: AFP

El abogado dijo que, si llega a la Presidencia, será el gobernante de los que trabajan, de los que producen, y que dirigirá el país para quienes respetan la ley.

“También he dicho algo con total claridad: seré implacable contra aquellos que pretenden destruir a Colombia. Seré firme contra las bandas criminales, seré contundente contra los corruptos, seré inflexible frente al terrorismo. Lo haré por la razón o por la fuerza de la ley”, aseguró el candidato.

Asimismo, habló de una presunta incidencia de grupos armados ilegales en departamentos como Cauca y Nariño. “En más de 46 de los 64 municipios de Nariño y en más de 36 de los 42 del Cauca, existe una fuerte presión armada de grupos ilegales sobre la población”, denunció el abogado.