Policía confirma que son nueve los uniformados heridos en atentado a estación de Norosí, en Bolívar: gobernador Yamil Arana hizo llamado urgente

Un grave ataque armado ocurrido esta tarde en Norosí, un pequeño municipio del sur de Bolívar, dejó a nueve uniformados heridos, confirmó la Policía.

Según indicó el comando de Policía del Departamento de Bolívar, los hechos sucedieron hacia las 2:30 p.m. de este miércoles.

Los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario en Aguachica, departamento del Cesar, donde reciben atención médica especializada.

El gobernador del departamento, Yamil Arana, denunció que los delincuentes utilizaron drones y fusiles para atacar a la fuerza pública.

“Acaba de ser atacada la estación de Policía de Norosí en el sur de nuestro departamento. Utilizaron drones y fusiles para atentar contra la fuerza pública. Siete policías heridos”, dijo.

Además, el mandatario regional hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa para que ponga freno a los delincuentes.

Yamil Hernando Arana Padauí, gobernador del Departamento de Bolívar Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Hago un llamado urgente al señor Ministro de Defensa; estos grupos se fortalecieron durante los últimos años, causando el peor de los daños a nuestra región. ¡Necesitamos recuperar el territorio y devolverle la tranquilidad a sus habitantes!“, expresó.

Arana también manifestó: “¡Necesitamos recuperar el territorio y devolverle la tranquilidad a sus habitantes!”.

En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para cuatro municipios del sur de Bolívar “debido a la confluencia y confrontación de estructuras armadas ilegales que disputan el control del corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca”.

Se trataba de Regidor, Río Viejo, Montecristo y Norosí, el municipio que fue blanco esta tarde de los delincuentes.

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Esos municipios, según la Defensoría del Pueblo, hacen parte de un corredor “clave para la movilidad y la logística de las economías ilícitas”, lo que provocaba desde entonces afectaciones humanitarias de manera “creciente sobre la vida cotidiana de las comunidades, marcada por el miedo, la regulación armada y restricciones a la movilidad”.

Aunque se desconoce qué grupo armado atacó hoy a la fuerza pública, la Defensoría del Pueblo ya advertía en febrero sobre los grupos armados que hacían presencia en esa población de cerca de 10.000 habitantes.

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“El escenario de riesgo se configura por la disputa de rentas asociadas a la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, en un contexto agravado por la suspensión del cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo cual derivó en su repliegue hacia la serranía de San Lucas —retaguardia histórica— y, paralelamente, en la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras”, detalló en ese entonces el organismo de control.