Bancolombia anunció una estrategia de financiación por más de 5 billones de pesos para apoyar la recuperación económica y social de las regiones afectadas por el terremoto, con soluciones dirigidas a familias, empresarios y entidades territoriales bajo la iniciativa #UnidosPorColombia.

Presidente De La Espriella reporta donaciones de Tiendas Ara, BBVA y Glencore tras el terremoto: suman unos 54.000 millones

La medida contempla nuevas líneas de crédito con condiciones especiales para los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Tolima y el suroeste antioqueño, con el propósito de impulsar la reconstrucción, fortalecer el tejido productivo y facilitar que miles de colombianos puedan retomar sus proyectos de vida.

Donaciones de los grupos económicos. Foto: Montaje Semana

Entre los anuncios más destacados está la nueva financiación de vivienda con una tasa del 8 % efectivo anual durante toda la vida del crédito, una condición histórica para el mercado hipotecario.

Esta alternativa estará disponible para la compra de vivienda nueva o usada, urbana o rural, así como para remodelaciones mediante crédito hipotecario y leasing habitacional, beneficiando potencialmente a cerca de 7.000 familias afectadas por la emergencia.

La entidad también anunció créditos de consumo y microcrédito con tasas del 10 % efectivo anual, dirigidos a personas y trabajadores independientes que requieren recursos para atender necesidades inmediatas, recuperar sus actividades económicas, fortalecer inventarios o mejorar su flujo de caja. Estas soluciones beneficiarían a más de 13.000 personas en las zonas impactadas.

Para el sector empresarial, Bancolombia dispuso una línea especial de financiación que busca acompañar la recuperación de hasta 13.500 empresas, desde pequeños negocios hasta compañías de mayor tamaño.

Proyecto de ley para la competitividad, de MinComercio, busca eliminar cuellos de botella a personas y empresas. Lea la letra menuda

Los recursos podrán utilizarse para capital de trabajo, recuperación de operaciones, reposición de inventarios y continuidad de los empleos. Las empresas clientes podrán acceder a condiciones financieras especiales con una tasa equivalente al indicador de referencia del mercado (IBR + 0), sin margen adicional por parte de la entidad, y con plazos de hasta 36 meses.

Asimismo, el banco anunció apoyo para los territorios mediante una línea de financiación dirigida a municipios, departamentos y entidades descentralizadas.

Cada vez más empresarios se unen a la consecución de recursos para atender la desvastación tras el movimiento telúrico. Foto: Mauricio Alvarado/Aymer Andrés Álvarez

Esta iniciativa permitirá impulsar proyectos estratégicos relacionados con infraestructura, salud, educación y movilidad, con tasas especiales, plazos de hasta 60 meses y periodos de gracia de hasta 24 meses.

“La reconstrucción del país es una tarea que nos une a todos”, afirmó Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien destacó que la entidad busca aportar a la recuperación poniendo sus capacidades financieras al servicio de las comunidades afectadas.

Además de las soluciones de crédito, la Fundación Bancolombia continúa fortaleciendo la atención humanitaria a través de la campaña #UnidosPorColombia, que ha movilizado recursos provenientes de empleados, clientes, empresas y ciudadanos para apoyar necesidades urgentes en salud, alimentación, vivienda y recuperación de infraestructura.