Bogotá acogerá esta importante carrera: fecha, hora y kilómetros para participar

La Policía Nacional de Colombia presentó de manera oficial la duodécima versión de la Carrera por la Policía 2026, bajo el lema institucional “Un reto para ti, un honor para nosotros”.

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La jornada atlética, fijada para el próximo domingo 8 de noviembre en la ciudad de Bogotá, busca consolidar un espacio de integración entre la ciudadanía y la institución armadamente coordinada, congregando a miles de deportistas profesionales y afines en torno a la actividad física y el reconocimiento al servicio público.

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El evento atlético tendrá su punto de partida en las inmediaciones del Monumento a los Héroes, proyectando una convocatoria superior a los 10.000 competidores. El trazado de la prueba abarcará recorridos en los circuitos habituales de la capital, habilitando las modalidades de 5, 10 y 21 kilómetros para responder a las capacidades físicas de los diferentes grupos de atletas.

Recaudación de fondos y atención a damnificados por sismo

La edición del presente año destinará la totalidad de los recursos recaudados a la atención de emergencias sociales que impactan a los integrantes de la Fuerza Pública.

En esta oportunidad, los aportes económicos de las inscripciones se focalizarán en brindar apoyo humanitario a más de un millar de uniformados y núcleos familiares que sufrieron pérdidas materiales a causa del reciente movimiento telúrico registrado en el territorio nacional.

Los fondos gestionados por la organización permitirán robustecer la cobertura de los programas institucionales en áreas prioritarias para el personal.

Servir es estar presente, hoy comienza una historia que queremos escribir juntos.



Presentamos el video oficial de la 12.ª Carrera por la Policía.



Una invitación a correr, pero también a acompañar, apoyar y demostrar que cuando nuestra Familia Policial necesita una mano, estamos… pic.twitter.com/yHgIxPNr9o — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 11, 2026

Frente al destino social del dinero recolectado en la jornada deportiva, los organizadores precisaron que los recursos permitirán fortalecer iniciativas en educación, salud y mejoramiento de la calidad de vida de la familia policial, brindando un respaldo directo a los agentes en condición de vulnerabilidad.

Categorías inclusivas e inscripciones electrónicas

La competencia mantendrá un esquema incluyente, habilitando categorías para atletas juveniles, abiertos, mayores y la división plus. Adicionalmente, el comité organizador dispuso la participación de deportistas con capacidades diversas en la modalidad de Hand Cycling, garantizando la presencia de competidores adaptados en los diferentes tramos del circuito urbano.

La Carrera por la Policía 2026 busca apoyar a más de 1.000 uniformados damnificados. Foto: Policía Nacional

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad nacional para sumarse a la iniciativa solidaria en el marco del reconocimiento a la labor de seguridad.

Respecto a los canales habilitados para formalizar el registro de los corredores, la institución confirmó que las personas interesadas pueden inscribirse mediante la página web oficial www.carreraporlapolicia.net, portal donde se detallan las tarifas y la entrega de los kits deportivos.