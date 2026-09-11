Motociclista intentó evadir a la Policía en Bogotá y un dron terminó descubriendo sus secretos: se encontraron varias irregularidades

Un motociclista intentó evitar a los uniformados de la Policía y probablemente pensó que el asunto quedaría ahí. No contaba con que la vigilancia no estaba ocurriendo solamente a ras de suelo.

Persecución al estilo Subway Surfers: la policía de Nueva York sigue con un dron a jóvenes sobre un metro

El caso ocurrió en el barrio Altos de la Cruz, en la localidad de Ciudad Bolívar, durante labores de patrullaje, registro y control de la Policía de Bogotá. Los uniformados contaban con el apoyo de los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados (Siart), cuyos drones terminaron poniendo los ojos sobre una motocicleta.

Desde el aire, los policías detectaron al conductor y observaron que adoptaba una actitud sospechosa mientras intentaba evadir el control. La reacción no tardó: las patrullas que se encontraban en tierra fueron alertadas y lograron interceptarlo.

Hasta ese momento, podía parecer otro procedimiento de rutina; pero llegó la revisión del vehículo.

Los uniformados encontraron inconsistencias en la placa de la motocicleta y verificaron sus antecedentes. Fue entonces cuando apareció el dato que terminó complicando la situación: el vehículo, al parecer, había sido reportado como hurtado el pasado 17 de julio, mediante la modalidad de “halado”.

La supuesta motocicleta propia terminó teniendo otra historia.

El hombre, de 30 años, fue capturado en flagrancia por el presunto delito de receptación y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el vehículo recuperado.

Además, durante el procedimiento las autoridades establecieron que el capturado tenía antecedentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Así, lo que comenzó con una motocicleta que llamó la atención de un dron terminó con un vehículo recuperado y una persona capturada.

Dron de la Policía de Bogotá intercepta moto sospechosa. Foto: Captura de pantalla video Policía de Bogotá

Drones como herramienta de seguridad en Bogotá

El procedimiento pone sobre la mesa el papel que están teniendo los drones en los operativos de seguridad en Bogotá. De acuerdo con la Policía, el Grupo Siart ha apoyado diferentes actividades durante lo corrido de 2026.

En este periodo, las autoridades han reportado 71 capturas por diferentes delitos, gracias al apoyo de estas unidades.

La tecnología, en este caso, permitió que la vigilancia no se limitara a los uniformados que estaban recorriendo las calles. Mientras el motociclista intentaba evadir el control desde tierra, había otro par de ojos siguiéndolo desde el aire.

Fue precisamente esa vigilancia la que terminó llevando a los policías hasta la placa que no cuadraba y, detrás de ella, hasta una motocicleta que tenía un reporte de hurto.

El conductor quiso evitar el control. El dron hizo que la historia terminara tomando otro rumbo.