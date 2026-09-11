Argos incorporará 21 nuevos camiones mezcladores de concreto a su operación en Colombia durante lo que resta de 2026, con el objetivo de fortalecer su capacidad logística, productividad y respuesta a las necesidades de sus clientes.

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Los vehículos serán entregados por etapas y estarán destinados a operaciones estratégicas en Bogotá, Medellín y Barranquilla, con siete unidades para cada ciudad, de acuerdo con la dinámica del mercado y los requerimientos de cada operación.

Los nuevos camiones cuentan con ollas de 9 metros cúbicos, capacidad configurada para cumplir con las cargas legales establecidas por el Ministerio de Transporte. Según la compañía, esta característica permitirá transportar mayores volúmenes de concreto y mejorar la eficiencia de la operación.

La flota también incorpora elementos de seguridad vial, como barreras anticiclistas, retrovisores y cámaras de reversa. Además, cuenta con cabinas ergonómicas, sillas con suspensión y transmisión automatizada para facilitar la conducción y mejorar las condiciones de operación de los conductores durante sus jornadas.

En materia ambiental, los vehículos cumplen con la norma Euro 6, estándar para vehículos de carga que busca reducir emisiones contaminantes.

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“Estos camiones cuentan con tecnología de última generación en sus motores, en línea con nuestros principios de sostenibilidad, cuidado del medioambiente y movilidad responsable en las ciudades”, afirmó David Jaramillo, director de Negocio Colombia.

La compañía también señaló que evalúa continuar ampliando la flota a comienzos de 2027 para fortalecer su capacidad operativa y su propuesta de servicio frente a las necesidades de los proyectos que atiende en el país.