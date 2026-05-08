Cementos Argos obtuvo en Estados Unidos una nueva patente enfocada en la producción de arcillas calcinadas, un material que ha ganado relevancia dentro de la industria cementera por su potencial para reducir emisiones de CO₂ sin afectar la calidad del cemento.

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La patente fue otorgada por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y corresponde a un proceso de fabricación en horno rotativo con control de color.

Con este reconocimiento, la compañía completa 13 patentes en Estados Unidos, fortaleciendo su estrategia de innovación aplicada a materiales sostenibles y procesos industriales de menor impacto ambiental.

Uno de los principales desafíos técnicos de las arcillas calcinadas ha sido mantener la tonalidad gris del cemento, una característica clave para el mercado de la construcción.

Según explicó la empresa, la nueva tecnología permite controlar el oxígeno dentro del horno y utilizar cenizas de carbón, residuos del proceso energético de la planta, como parte del sistema productivo.

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La solución también incorpora principios de economía circular al reutilizar residuos y reducir el consumo de combustibles fósiles dentro de la operación.

La apuesta de la compañía por este tipo de materiales comenzó en 2020 con la producción de arcillas calcinadas en Rioclaro, Antioquia, una línea de trabajo que busca responder a las presiones ambientales sobre una de las industrias con mayores emisiones de carbono a nivel mundial.

De acuerdo con cifras entregadas por Argos, en la planta ya se han reutilizado más de 92.000 toneladas de cenizas, evitando el consumo de aproximadamente 13.000 toneladas de carbón.

“Esta patente es una muestra de cómo desarrollamos soluciones que combinan sostenibilidad, eficiencia y tecnología para transformar nuestros procesos y generar valor en el largo plazo”, afirmó Daniel Duque, gerente del laboratorio Future Tech de Argos.

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La compañía indicó además que el desarrollo se encuentra actualmente en proceso de protección en otros países, incluido Colombia, como parte de una estrategia orientada a fortalecer su portafolio de propiedad intelectual y consolidar tecnologías asociadas con eficiencia energética y reducción de emisiones.

El avance refleja cómo las cementeras están acelerando inversiones en innovación industrial y reutilización de residuos ante mayores exigencias regulatorias y ambientales dentro del sector construcción.