El negocio de snacks y consumo masivo mantiene crecimiento en medio de la desaceleración

El consumo masivo en América Latina sigue mostrando señales de resiliencia pese al entorno de inflación y desaceleración económica que enfrentan distintos países de la región.

Crece práctica peligrosa en fiestas: Medellín alerta por consumo de alcohol con energizantes

Así lo reflejan los resultados del primer trimestre de 2026 de Mondelēz International, multinacional de alimentos y snacks detrás de marcas como Oreo, Trident y Club Social.

La compañía reportó ingresos por US$1.348 millones en Latinoamérica durante los primeros meses del año, con un crecimiento de un 12,1 % frente al mismo periodo de 2025. A nivel global, los ingresos alcanzaron los US$10.080 millones, lo que representó un incremento de un 8,2 %.

El desempeño de la región estuvo impulsado principalmente por mercados emergentes, que continúan teniendo un peso importante dentro de la estrategia de crecimiento de las grandes compañías de consumo.

Según la empresa, Latinoamérica registró un crecimiento orgánico de un 5,1 %, mientras que los mercados emergentes avanzaron un 11,4 %, por encima de los desarrollados, que crecieron un 6,1 %.

Europa también registró un crecimiento de un 6,5 %, mientras que Asia, Medio Oriente y África (AMEA) avanzaron un 5,7 %, reflejando una recuperación gradual del consumo global en distintas regiones.

La compañía aseguró que parte del resultado estuvo asociado a inversiones en marcas, innovación y estrategias de posicionamiento comercial, en un contexto donde las empresas de alimentos siguen enfrentando presión por inflación en materias primas e insumos.

A nivel global, la utilidad operativa de Mondelēz se ubicó en US$808 millones, mientras que la utilidad por acción creció un 41,9 % frente al año anterior y la utilidad ajustada por acción alcanzó US$0,67.

En Colombia, la empresa continúa apostando por nuevos productos y ajustes de portafolio para mantener dinamismo en categorías de consumo masivo.

Durante el trimestre se realizaron lanzamientos como Oreo Golden Fresa, nuevas variedades de Trident y referencias adicionales de Club Social, en medio de una estrategia enfocada en captar cambios en hábitos y preferencias de consumo.

A pesar de la volatilidad macroeconómica y de la presión por costos de insumos, la multinacional mantuvo sus proyecciones para 2026 y espera un flujo de caja libre cercano a US$3.000 millones.

Las bebidas funcionales ganan terreno en Colombia y aceleran la competencia del sector

Más allá de los resultados corporativos, el comportamiento de empresas de alimentos y snacks sigue funcionando como un indicador relevante del consumo en la región.

Aunque persisten presiones económicas y cambios en el gasto de los hogares, las grandes multinacionales continúan viendo en América Latina un mercado con potencial de crecimiento y expansión.