Las bebidas funcionales ganan terreno en Colombia y aceleran la competencia del sector

El mercado de bebidas en Colombia sigue moviéndose hacia productos funcionales y de menor contenido calórico, una tendencia que está llevando a las compañías del sector a acelerar la diversificación de sus portafolios.

Venezuela vuelve a ser negocio para Colombia: empresas ven un “gran mercado”

En ese escenario, la multinacional peruana AJE anunció la llegada de Cielo Antiox al país, una bebida que se ha convertido en una de las apuestas de mayor crecimiento dentro de su operación global.

La expansión del producto ha sido rápida. Según la compañía, en menos de ocho meses logró ingresar a 12 mercados en América Latina, Centroamérica, México y Asia, y ya representa una de las plataformas estratégicas de crecimiento para el grupo, con una proyección cercana al 7 % del volumen global de bebidas de AJE.

La decisión de fortalecer la presencia en Colombia refleja el peso que el país está ganando dentro de la estrategia regional de la compañía.

AJE, que opera en más de 20 países y cuenta con cerca de cuatro décadas de trayectoria, busca responder a cambios en los hábitos de consumo, donde cada vez tienen más espacio las bebidas asociadas con bienestar, hidratación funcional y menor contenido de azúcar.

El movimiento también muestra cómo el sector de bebidas enfrenta una transformación impulsada por consumidores que priorizan productos percibidos como más saludables.

En Colombia, esta tendencia ha llevado a varias compañías a ampliar categorías relacionadas con bebidas funcionales, energéticas y reducidas en calorías, en medio de una competencia cada vez más intensa por captar nuevos segmentos de mercado.

Colombianos podrán invertir en mercados globales desde $1 millón

Para el caso colombiano, la bebida llega con sabores adaptados al mercado local y una fórmula con vitamina C como principal diferenciador.

Además, se suma a una estrategia más amplia de diversificación que AJE viene desarrollando no solo en bebidas, sino también en sectores como minorista, alimentos y servicios financieros digitales.