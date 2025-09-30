Cadena de café en Colombia apuesta por bebidas con proteína ante las nuevas tendencias de consumo

En línea con su apuesta por la innovación y por anticiparse a los nuevos hábitos de consumo, Juan Valdez, anunció el lanzamiento de su frappé de café con proteína. Esta bebida, que estará disponible a partir del 24 de septiembre en tiendas Juan Valdez seleccionadas y plataformas digitales del país, llega para complementar el portafolio de productos funcionales y enfocados en el bienestar de las personas.

La nueva bebida, es tipo frappé, contiene 20 gramos de proteína por porción y no incluye azúcares añadidos cuando se prepara en agua. La propuesta responde a una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años: el consumo de alimentos y bebidas que no solo ofrecen un valor sensorial, sino también beneficios nutricionales. Según analistas del sector, este tipo de desarrollos evidencian cómo la industria del café esta buscando nuevas formas de adaptarse a los hábitos de consumidores jóvenes y urbanos, quiénes priorizan opciones más prácticas y saludables.

Se trata de una propuesta fría tipo frappé, elaborada a base de café premium 100% colombiano y con proteína de suero (whey) con sabor a vainilla, 20 gramos de proteína por porción. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esta innovación representa un avance estratégico para Juan Valdez, ya que nos permite diversificar la experiencia del café más allá de lo tradicional, integrando funcionalidad y bienestar en una propuesta que conecta con nuevas generaciones de consumidores”, comentó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez. Asimismo, agregó que, “hoy, más que nunca, el café también puede ser parte de un estilo de vida activo, balanceado y moderno”.