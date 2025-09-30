Suscribirse

Cápsula

Cadena de café en Colombia apuesta por bebidas con proteína ante las nuevas tendencias de consumo

Este nuevo producto estará disponible desde el 24 de septiembre en tiendas Juan Valdez seleccionadas y plataformas digitales, como parte del portafolio de bebidas Vitales.

Redacción Economía
30 de septiembre de 2025, 6:04 p. m.
Juan Valdez busca empleados en varias ciudades del país.
Este nuevo producto llega llega para complementar el portafolio de productos funcionales y enfocados en el bienestar de las personas. | Foto: Getty Images / Jeff Greenberg

En línea con su apuesta por la innovación y por anticiparse a los nuevos hábitos de consumo, Juan Valdez, anunció el lanzamiento de su frappé de café con proteína. Esta bebida, que estará disponible a partir del 24 de septiembre en tiendas Juan Valdez seleccionadas y plataformas digitales del país, llega para complementar el portafolio de productos funcionales y enfocados en el bienestar de las personas.

La nueva bebida, es tipo frappé, contiene 20 gramos de proteína por porción y no incluye azúcares añadidos cuando se prepara en agua. La propuesta responde a una tendencia que ha ganado fuerza en los últimos años: el consumo de alimentos y bebidas que no solo ofrecen un valor sensorial, sino también beneficios nutricionales. Según analistas del sector, este tipo de desarrollos evidencian cómo la industria del café esta buscando nuevas formas de adaptarse a los hábitos de consumidores jóvenes y urbanos, quiénes priorizan opciones más prácticas y saludables.

Proteína para aumentar músculos: ¿Buena o mala para la salud?
Se trata de una propuesta fría tipo frappé, elaborada a base de café premium 100% colombiano y con proteína de suero (whey) con sabor a vainilla, 20 gramos de proteína por porción. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Esta innovación representa un avance estratégico para Juan Valdez, ya que nos permite diversificar la experiencia del café más allá de lo tradicional, integrando funcionalidad y bienestar en una propuesta que conecta con nuevas generaciones de consumidores”, comentó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez. Asimismo, agregó que, “hoy, más que nunca, el café también puede ser parte de un estilo de vida activo, balanceado y moderno”.

Este producto que fue incluido en la categoría permanente de bebidas funcionales sugiere que el sector cafetero seguirá explorando nuevas combinaciones que respondan a las dinámicas actuales del mercado y a la búsqueda de opciones más conscientes por parte del consumidor.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No salen de Colombia”: Petro lanzó advertencia que agudiza la tensión diplomática con Trump. Esta es la declaración

2. Embajador muere misteriosamente tras caer de un piso 22 en un hotel de Francia

3. Sacan inesperadas fotos de Néstor Lorenzo; asombro en pleno debut de la Selección Colombia Sub-20

4. Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicinas

5. Real Madrid por Champions en Kazajistán: ¿dónde queda ese país y por qué puede estar en un torneo Uefa?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Juan ValdezcaféInnovación BebidascaféCaficultura

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.