Una masiva alerta de seguridad ha sido emitida en EE. UU. por el riesgo de que botellas de vino de una conocida marca se astillen o rompan espontáneamente, justo a tiempo para las celebraciones del Thanksgiving.

Botellas de vino retiradas antes del Thanksgiving en EE. UU.

Una importante alerta ha sido emitida por la Consumer Product Safety Commission (CPSC), en Estados Unidos, en pleno período de preparación para el Día de Acción de Gracias.

Más de 940.000 botellas del espumoso de marca privada Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco de Costco Wholesale Corporation han sido retiradas del mercado por riesgo de que la botella se astille o rompa espontáneamente, incluso sin haber sido abierta ni manipulada.

Se trata de un producto vendido por Costco entre el 25 de abril y el 26 de agosto de 2025, en doce estados del Medio Oeste de EE. UU., incluidos Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Dakota del Norte, Nebraska, Ohio y Dakota del Sur, de acuerdo a lo que se registra en Bussiness Insider.

La CPSC advierte que las botellas pueden romperse sin previo aviso, incluso cuando están almacenadas y no manipuladas, lo que representa un claro peligro de laceraciones por fragmentos de vidrio.

De hecho, la alerta señala al menos 10 reportes de botellas astilladas o rotas, y una lesión con corte asociada al incidente, según se señala en CBS News.

Según las guías de Costco, los consumidores que tengan una botella sin abrir, no deben abrirla bajo ninguna circunstancia, y se recomienda envolverlas en toallas de papel, introducirla en una bolsa plástica y desecharla para reducir el riesgo de daño por vidrios.

#RECALL: F&F Fine Wines Recalls Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG. The Prosecco bottles can break or shatter, posing a laceration hazard. Get refund. https://t.co/uJ2P57paS1 pic.twitter.com/bkiB9NcgkK — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) November 6, 2025

¿Qué hacer si tienen una de estas botellas?

La alerta llega en un momento clave, justo antes del tradicional festejo del Thanksgiving en Estados Unidos, cuando muchas familias adquieren bebidas espumosas para sus reuniones.

El volumen de botellas afectadas y el tipo de producto, un espumoso que puede estar en mesas festivas, aumentan la relevancia de la advertencia para los consumidores.

Costco pidió a sus clientes no abrir ni devolver las botellas a las tiendas. En su lugar, se recomienda:

Verificar si compró ese producto (marca Kirkland , descripción Valdobbiadene , item 1879870), entre las fechas indicadas.

Si la botella es una de las afectadas, no la debe abrir.

Desechar la botella siguiendo la recomendación: envuélvala en toallas de papel, introdúzcala en una bolsa plástica resistente y luego erradíquese para minimizar riesgo.

Aunque no se devuelve la botella al establecimiento por razones de seguridad, Costco permite obtener reembolso completo mediante la presentación de la carta de notificación que algunos clientes recibieron.

mediante la presentación de la carta de notificación que algunos clientes recibieron. Ante alguna lesión o corte producto del vidrio, debe buscar atención médica y si la situación lo amerita, reporte el incidente a la CPSC.