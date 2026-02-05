Estados Unidos

Anuncian retiro de brownies Chips Ahoy! en Estados Unidos por riesgo de asfixia; esto es lo que se sabe

Aunque ya se había anunciado un retiro con antelación, se ha hecho una ampliación que afecta a muchos más lotes de los que inicialmente estaban implicados.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

5 de febrero de 2026, 4:37 p. m.
Chips Ahoy!
Chips Ahoy! Foto: Getty Images

Mondelez Global LLC, la reconocida marca de alimentos a nivel mundial, ha anunciado la ampliación del retiro de los productos Chips Ahoy! Baked Bites Brookie en Estados Unidos.

El retiro se debe a que existe un riesgo de ocasionar asfixia por grumos de almidón de maíz, según indica el medio de comunicación Infobae.

Mondelez fabrica las famosas galletas Oreo. Foto: Getty Images

El primer retiro se anunció el 24 de diciembre del año 2025. La presencia de estos grumos, como partículas sólidas, puede representar un riesgo potencial, especialmente para población infantil y adultos mayores, aunque también puede generar afectaciones en adultos de edad regular.

Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina que vale más de 1000 millones de dólares

Su salario extra y el IRS: ¿cómo impacta la nueva ley el bolsillo de los norteamericanos?

Super Bowl 2026: listado completo de los artistas que participarán en el 'Halftime Show' y el 'All American Halftime Show' en el TPU

Gobierno de Donald Trump impulsa investigación federal contra Nike por presunta discriminación a trabajadores blancos

Super Bowl sin bombas: perros entrenados se asegurarán de que no haya peligro por explosivos

Tiroteo en Chicago: se registraron más de 50 disparos; las personas que fueron atacadas viajaban con su bebé

Alivios para los inmigrantes en EE. UU.: decisiones judiciales en contra de ICE y Donald Trump matiza el tono contra los extranjeros

Irán intercepta dos buques petroleros extranjeros en el Golfo Pérsico

Peligro inminente: se ordena retiro de atún por la posible presencia de peligrosa toxina

Este tipo de retiros alimentarios se da cuando un lote de productos, o un producto en particular, incumple con los requerimientos básicos de seguridad, lo que puede comprometer la seguridad de los consumidores y, por consiguiente, su integridad física.

Hasta el momento, a raíz del producto retirado no se ha reportado ninguna situación de emergencia; sin embargo, es importante acatar a cabalidad el retiro para evitar alguna complicación asociada que pueda presentarse.

Presentaciones afectadas

  • Caja de 635 gramos (aprox. 22,4 onzas), con contenido de ocho sobres, con número UPC 44000086688 y con el número de registro comercial global 10044000086678. Fechas de caducidad: 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2026.
  • Caja de 198 gramos (aprox. 7 onzas), con contenido de cinco sobres, con número UPC 44000085650 y con el número de registro comercial global 10044000085657. Fechas de caducidad: 10, 12 y 18 de mayo de 2026.
  • Bolsa de 75 gramos, con número UPC 4400008667, con fechas de caducidad: 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2026.
  • Bolsa de 40 gramos, con número UPC 4400008566 y fechas de caducidad: 10, 12 y 18 de mayo de 2026.

Los productos anteriormente descritos han tenido amplia distribución en el territorio nacional, por lo que es importante hacer una revisión exhaustiva si usted regularmente suele comprar esta marca.

Galletas de importante marca para bebés son retiradas del mercado en EE. UU. por la posibilidad de que se encuentren contaminadas

Es importante resaltar que los productos afectados son los anteriormente mencionados: ningún otro producto de la marca, ni de su empresa matriz, tiene alguna alerta activa.

Revisar constantemente el sitio oficial de la FDA puede ser útil a la hora de estar informado acerca de las órdenes de retiro que se emiten para diferentes productos, evitando de ese modo adquirirlos o siendo esto una fuente para revisar lo que tiene en casa.

