A.M.: El consumidor latino es clave en la economía mundial, tanto en América Latina como en mercados como Estados Unidos, donde representa un enorme poder adquisitivo y concentra el 20 por ciento del consumo en ese país. Es un consumidor dinámico, digitalizado, con una fuerte identidad cultural y un comportamiento de compra que combina tradición e innovación. Sin embargo, sigue siendo un mercado muchas veces subestimado o malinterpretado. Por eso es estratégico analizarlo en profundidad, entender sus expectativas y responder con propuestas de valor alineadas con sus necesidades reales.

A.M.: Este año hay tres grandes temas que marcarán la conversación: la inteligencia artificial aplicada al consumo, la personalización extrema de la experiencia del cliente y la sostenibilidad como factor clave en la toma de decisiones de compra. La IA está transformando desde la forma en que las marcas entienden el comportamiento del consumidor hasta la manera en que interactúan con él. Al mismo tiempo, los consumidores esperan experiencias cada vez más personalizadas y auténticas. Y, por supuesto, la sostenibilidad ya no es un plus, sino un requisito para muchas marcas que quieren mantenerse relevantes. Más allá de esos tres ejes, también abordaremos otras grandes verticales: el futuro político y económico de la región, las estrategias para conquistar al consumidor latino, la democratización de las comunicaciones, el retail media y qué está ocurriendo con Meta. Sabemos que nuestra audiencia quiere escuchar sobre estos temas, profundizar y aplicar ese conocimiento en sus propias estrategias y metodologías.