Grupo Argos cierra ciclo de Jorge Mario Velásquez con distribución récord a accionistas

Grupo Argos cerró una etapa clave en su historia corporativa tras la culminación del periodo de Jorge Mario Velásquez como presidente, en medio de resultados financieros sólidos y una de las mayores transferencias de valor a accionistas registradas por la compañía.

Durante la Asamblea de Accionistas realizada el 26 de marzo, la organización reportó que en 2025 distribuyó cerca de $11,5 billones a sus accionistas, cifra que incluye dividendos, programas de readquisición de acciones y la entrega de títulos de Grupo Sura tras el proceso de escisión. Este resultado marca un hito en la estrategia de generación de valor del grupo.

Adicionalmente, los accionistas aprobaron un dividendo de $750 por acción, lo que representa un incremento del 9 % frente al año anterior.

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En paralelo, se dio luz verde a un nuevo programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones, a ejecutarse en un periodo de tres años.

En términos operativos, la compañía reportó ingresos consolidados por $11,7 billones, un ebitda de $2,9 billones y una utilidad neta de $4,3 billones, lo que refleja la consolidación de su portafolio en negocios como cemento, energía e infraestructura.

El cierre de este ciclo directivo coincide con una transformación estructural del grupo, que ahora se enfoca exclusivamente en materiales de construcción e infraestructura, tras la reorganización societaria que simplificó su estructura y fortaleció su posicionamiento regional.

Velásquez, quien completó más de cuatro décadas en la organización, será sucedido por Juan Esteban Calle, en una transición que busca dar continuidad a la estrategia de crecimiento y eficiencia.

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Las decisiones adoptadas por la Asamblea también incluyeron la reelección de la Junta Directiva y la designación de KPMG como revisor fiscal para el próximo periodo.

El balance refleja una compañía que, tras ajustes estratégicos y financieros, entra en una nueva fase enfocada en consolidar su operación y mantener la generación de valor para sus accionistas.