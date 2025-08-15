Luis Carlos Sarmiento Angulo, del Grupo Aval, y Jorge Mario Velasquez, del Grupo Argos, premiados en Congreso de la Andi

Durante el Congreso de la Andi, que se realizó en Cartagena, las premiaciones no faltaron.

Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del emporio que es hoy el Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, fueron galardonados por los empresarios con el máximo reconocimiento que otorga el gremio.

Velásquez fue el primero que recibió el premio. En su discurso, destacó el papel del sector privado en el desarrollo de Colombia. Además, mencionó la figura de las alianzas público privadas que dan resultados, como el Aeropuerto El Dorado, que hoy tiene más pasajeros que cualquier otro en América Latina.

Esas obras son evidencia de las posibilidades que ofrecen las alianzas entre lo público y lo privado. Ingeniero formado en universidad pública, especializado en el exterior, Velásquez completó 42 años en Argos, donde se inició como practicante.

Destacó además los logros en Colombia de esfuerzos empresariales, de la mano con el gobierno, que ha tenido el sistema de salud. “Ese modelo mixto permitió que se pasara de una cobertura de menos de 30 % de la población a más del 98 %, con un gasto de bolsillo interior al promedio de los países de América Latina”, manifestó.

Palabras de Sarmiento Angulo

“Los empresarios tenemos el compromiso de transformar la solidaridad en acción”, dijo el empresario, al recordar que completa 70 años de actividad empresarial ininterrumpida.