Congreso de la Andi

Luis Carlos Sarmiento Angulo, del Grupo Aval, y Jorge Mario Velasquez, del Grupo Argos, premiados en Congreso de la Andi

Durante el evento, los dos líderes empresariales recibieron la orden al mérito empresarial, máximo reconocimiento que hace el gremio.

Redacción Economía
15 de agosto de 2025, 5:13 p. m.
Empresarios galardonados en el Congreso de la Andi
Empresarios galardonados en el Congreso de la Andi | Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

Durante el Congreso de la Andi, que se realizó en Cartagena, las premiaciones no faltaron.

Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del emporio que es hoy el Grupo Aval, y Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, fueron galardonados por los empresarios con el máximo reconocimiento que otorga el gremio.

Velásquez fue el primero que recibió el premio. En su discurso, destacó el papel del sector privado en el desarrollo de Colombia. Además, mencionó la figura de las alianzas público privadas que dan resultados, como el Aeropuerto El Dorado, que hoy tiene más pasajeros que cualquier otro en América Latina.

Esas obras son evidencia de las posibilidades que ofrecen las alianzas entre lo público y lo privado. Ingeniero formado en universidad pública, especializado en el exterior, Velásquez completó 42 años en Argos, donde se inició como practicante.

Destacó además los logros en Colombia de esfuerzos empresariales, de la mano con el gobierno, que ha tenido el sistema de salud. “Ese modelo mixto permitió que se pasara de una cobertura de menos de 30 % de la población a más del 98 %, con un gasto de bolsillo interior al promedio de los países de América Latina”, manifestó.

Palabras de Sarmiento Angulo

“Los empresarios tenemos el compromiso de transformar la solidaridad en acción”, dijo el empresario, al recordar que completa 70 años de actividad empresarial ininterrumpida.

También formado en universidad pública, recordó que lo que ha construido en materia empresarial ha generado 120.000 empleos permanentes en todas las operaciones que hacen parte del portafolio del grupo. “Claro que hemos mejorado. Y sería mejor sino fuera por la pesadilla de la violencia política que solo nos ha dejado subdesarrollo”.

