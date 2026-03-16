Confidenciales

MinTransporte confirmó la apertura de la licitación para la construcción del Regiotram del Norte: “Tenemos chance para que Bogotá se suba al tren”

Según explicó, los recursos necesarios para su desarrollo ya están garantizados por la Nación y la Gobernación de Cundinamarca.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 7:31 p. m.
El render del Regiotram del Norte
El render del Regiotram del Norte Foto: Alcaldía de Bogotá

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Gobierno nacional trabaja contrarreloj para sacar en abril la licitación del proyecto del Regiotram del Norte, una iniciativa clave para fortalecer la movilidad entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.

Tajante respuesta de Cundinamarca a insistencia del Gobierno de incluir carga en el Regiotram del Norte: “El proyecto no se haría realidad”
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte
María Fernanda Rojas, ministra de Transporte Foto: Presidencia

Durante un evento público, la ministra afirmó que el proyecto “empieza a ser una realidad” gracias al trabajo conjunto entre la Nación y la Gobernación de Cundinamarca. Según explicó, los recursos necesarios para su desarrollo ya están garantizados por ambas entidades.

“Necesitamos sacar la licitación en abril. Tenemos garantizados los recursos de Cundinamarca y de la Nación; ha sido un trabajo conjunto”, señaló la funcionaria, quien destacó el papel que tendría el sistema férreo en la transformación del transporte regional.

Las dudas que hay sobre el futuro de los Regiotram del Norte y de Occidente: gobierno Petro ha incidido en los proyectos
Representantes del gobierno nacional y departamental suscribieron el convenio para la financiación del Tren de Zipaquirá
Representantes del gobierno nacional y departamental suscribieron el convenio para la financiación del Tren de Zipaquirá Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

El proyecto contempla que el corredor ferroviario arranque en Zipaquirá, un municipio históricamente ligado al desarrollo del tren en el centro del país. Para la ministra, este nuevo sistema marcaría una etapa moderna del transporte férreo en la región. “Zipaquirá tiene la historia del tren y ahora va a tener este capítulo en el siglo XXI”, afirmó.

Política

De la Espriella reafirma la elección de José Manuel Restrepo como su fórmula: “No por acuerdos en las sombras ni por repartos de poder”

Confidenciales

“Es falso”: MinDefensa responde duro a acusación de las disidencias que hacen parte de la paz total de Petro

Confidenciales

Iván Cepeda no renunciará a su curul en el Senado

Confidenciales

Abelardo de la Espriella se reunió con Bernie Moreno, senador de Estados Unidos

Confidenciales

Sergio Fajardo respondió a declaraciones del petrismo sobre Antioquia: “Ceguera ideológica”

Confidenciales

El llamativo mensaje de Álvaro Uribe sobre Juan Daniel Oviedo: “No lo dejen ir ni un minuto”

Confidenciales

Gustavo Petro apunta al expresidente Álvaro Uribe en la polémica por Antioquia. Esto dijo

Política

Tajante respuesta de Cundinamarca a insistencia del Gobierno de incluir carga en el Regiotram del Norte: “El proyecto no se haría realidad”

Política

Arremetida de Claudia López al Gobierno Petro por parar el Regiotram del Norte: “No dejan hacer ni las supuestas prioridades del Plan de Desarrollo”

Política

Atención: Gobierno Petro devolvió a la alcaldesa Claudia López y al gobernador García el proyecto del Regiotram del Norte

La jefe de la cartera de Transporte también advirtió que es fundamental avanzar rápidamente en el proceso contractual para evitar riesgos que puedan afectar la ejecución de la iniciativa. “Estamos insistiendo porque es cuestión de días. Lo que no se deja licitado pronto, después puede correr riesgos”, explicó.

Gobernador de Cundinamarca Inicio de las obras de RegioTram de Occidente.
Inicio de las obras de RegioTram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Finalmente, la ministra reiteró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que Bogotá se vincule formalmente al proyecto. “Queremos el último chance de que Bogotá se suba al tren”, concluyó, al insistir en la urgencia de iniciar cuanto antes el proceso de licitación del Regiotram del Norte.