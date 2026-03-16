MinTransporte confirmó la apertura de la licitación para la construcción del Regiotram del Norte: “Tenemos chance para que Bogotá se suba al tren”

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que el Gobierno nacional trabaja contrarreloj para sacar en abril la licitación del proyecto del Regiotram del Norte, una iniciativa clave para fortalecer la movilidad entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca.

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María Fernanda Rojas, ministra de Transporte Foto: Presidencia

Durante un evento público, la ministra afirmó que el proyecto “empieza a ser una realidad” gracias al trabajo conjunto entre la Nación y la Gobernación de Cundinamarca. Según explicó, los recursos necesarios para su desarrollo ya están garantizados por ambas entidades.

“Necesitamos sacar la licitación en abril. Tenemos garantizados los recursos de Cundinamarca y de la Nación; ha sido un trabajo conjunto”, señaló la funcionaria, quien destacó el papel que tendría el sistema férreo en la transformación del transporte regional.

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Representantes del gobierno nacional y departamental suscribieron el convenio para la financiación del Tren de Zipaquirá Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

El proyecto contempla que el corredor ferroviario arranque en Zipaquirá, un municipio históricamente ligado al desarrollo del tren en el centro del país. Para la ministra, este nuevo sistema marcaría una etapa moderna del transporte férreo en la región. “Zipaquirá tiene la historia del tren y ahora va a tener este capítulo en el siglo XXI”, afirmó.

La jefe de la cartera de Transporte también advirtió que es fundamental avanzar rápidamente en el proceso contractual para evitar riesgos que puedan afectar la ejecución de la iniciativa. “Estamos insistiendo porque es cuestión de días. Lo que no se deja licitado pronto, después puede correr riesgos”, explicó.

Inicio de las obras de RegioTram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Finalmente, la ministra reiteró que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de que Bogotá se vincule formalmente al proyecto. “Queremos el último chance de que Bogotá se suba al tren”, concluyó, al insistir en la urgencia de iniciar cuanto antes el proceso de licitación del Regiotram del Norte.