Grupo Argos elige nuevo presidente, tras decisión de la junta directiva. ¿De quién se trata?
Será el sucesor de Jorge Mario Velásquez a partir del próximo año.
Relevo en la presidencia del Grupo Argos. Tras el anuncio de Jorge Mario Velásquez de su retiro del cargo que ocupó durante una década, la junta directiva de la holding que en el pasado hizo parte del GEA-Grupo Empresarial Antioqueño, eligió a quien será su reemplazo.
Se trata de Juan Esteban Calle, quien asumirá las riendas del Grupo Argos a partir del 1º de abril de 2026, según la decisión del equipo directivo.
La transición se hará de manera ordenada, según manifestó la junta, cuyos voceros, confirmaron que habrá un proceso de empalme, de acuerdo con las normas del gobierno corporativo del conglomerado empresarial.
El nuevo presidente del Grupo Argos es administrador de negocios de la Universidad EAFIT; MBA con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago, y Chartered Financial Analyst, del CFA Institute.
En su amplia trayectoria laboral se ha desempeñado como presidente de Cementos Argos, cargo que había tomado desde 2016. Como líder de la empresa que, además, hace parte del grupo empresarial, ejecutó transacciones estratégicas como la combinación de activos entre Argos y Summit Materials en Estados Unidos y su posterior desinversión, operaciones que representaron más de 7,3 billones de pesos en utilidades para Grupo Argos.
Los negocios del Grupo Argos están enfocados en materiales de construcción, línea que adelanta a través de Cementos Argos. La holding ya cuenta con un legado de más de 90 años. Opera en 18 países a través de negocios de energía, con su filial Celsia y el segmento de infraestructura está principalmente en cabeza de Odinsa.
También tienen nueva junta directiva
En este 16 de diciembre, en una asamblea extraordinaria para tomar decisiones, se eligió una nueva junta directiva para el grupo, que entrará a ejercer a partir del 1 de enero de 2026. Tras la culminación del periodo de Rosario Córdoba, Juana Llano, Jorge Alberto Uribe y Ricardo Jaramillo, el nuevo equipo quedó integrado por Joaquín Losada, David Yanovich, Juan Guillermo Castañeda, Miguel Heras, Ana Cristina Arango, Claudia Betancourt y Jaime Alberto Palacio, según informaron a través de la Superintendencia Financiera.