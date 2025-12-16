Relevo en la presidencia del Grupo Argos. Tras el anuncio de Jorge Mario Velásquez de su retiro del cargo que ocupó durante una década, la junta directiva de la holding que en el pasado hizo parte del GEA-Grupo Empresarial Antioqueño, eligió a quien será su reemplazo.

Se trata de Juan Esteban Calle, quien asumirá las riendas del Grupo Argos a partir del 1º de abril de 2026, según la decisión del equipo directivo.

La transición se hará de manera ordenada, según manifestó la junta, cuyos voceros, confirmaron que habrá un proceso de empalme, de acuerdo con las normas del gobierno corporativo del conglomerado empresarial.

El nuevo presidente del Grupo Argos es administrador de negocios de la Universidad EAFIT; MBA con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago, y Chartered Financial Analyst, del CFA Institute.

Grupo Argos realizó asamblea extraordinaria en 2025. | Foto: Grupo Argos / Cortesía

En su amplia trayectoria laboral se ha desempeñado como presidente de Cementos Argos, cargo que había tomado desde 2016. Como líder de la empresa que, además, hace parte del grupo empresarial, ejecutó transacciones estratégicas como la combinación de activos entre Argos y Summit Materials en Estados Unidos y su posterior desinversión, operaciones que representaron más de 7,3 billones de pesos en utilidades para Grupo Argos.

Los negocios del Grupo Argos están enfocados en materiales de construcción, línea que adelanta a través de Cementos Argos. La holding ya cuenta con un legado de más de 90 años. Opera en 18 países a través de negocios de energía, con su filial Celsia y el segmento de infraestructura está principalmente en cabeza de Odinsa.

