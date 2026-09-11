Enviar dinero al exterior en minutos: Buda.com amplía sus servicios en Colombia

Mover dinero entre países continúa siendo un proceso que puede implicar altos costos y varios días de espera. En ese contexto, Buda.com habilitó una solución de pagos transfronterizos que permite enviar fondos desde Colombia hacia Venezuela, Chile, Perú y Bolivia, además de realizar envíos y recibir dinero dentro del país.

El dólar barato golpea los hogares que viven de las remesas

La compañía, que opera en Colombia, Chile y Perú, utiliza infraestructura basada en tecnología blockchain para realizar los giros. Según Buda.com, los usuarios no necesitan conocimientos sobre criptoactivos para utilizar el servicio, pues el envío y la recepción funcionan como un giro internacional.

De acuerdo con la empresa, las operaciones pueden acreditarse en minutos y a una fracción del costo de los métodos tradicionales. El Banco Mundial señala que los costos de las remesas por vía bancaria pueden superar, en promedio, el 14 % del monto enviado.

La solución llega mientras la banca digital latinoamericana aumenta su apuesta por los pagos internacionales. Nubank, por ejemplo, ha planteado su expansión hacia una plataforma global de banca digital.

Remesas alcanzan niveles récord y fortalecen la economía colombiana

“La tecnología de código abierto es hoy la vía más eficiente para transformar las transacciones internacionales, reducir sus costos y llevar un valor más justo a las poblaciones que más lo necesitan”, señaló Alejandro Beltrán, Country Manager de Buda.com en Colombia.

La compañía anticipó que próximamente buscará ampliar el servicio a otros países considerados claves para el comercio y para las familias de la región.