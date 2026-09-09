Fintech colombiana Plataform alcanza punto de equilibrio y proyecta financiar a 8.000 empresas hasta 2030

Conseguir capital de trabajo continúa siendo una de las principales dificultades para muchas empresas colombianas, especialmente para las pequeñas y medianas. En este mercado opera Plataform, una fintech colombiana que ofrece soluciones de financiamiento alternativo a través de facturas y que reporta haber financiado a más de 2.400 empresas.

Su modelo se concentra en el factoring, que permite a las empresas anticipar el pago de sus facturas por cobrar para obtener liquidez, y el confirming, mediante el cual pueden gestionar el pago a sus proveedores para que reciban los recursos antes del vencimiento.

“Cuando una pyme accede a liquidez a tiempo, eso se traduce en nómina pagada; en proveedores que reciben su dinero sin atrasos; en una empresa que puede seguir operando en lugar de cerrar. Son decisiones que parecen técnicas, pero que en la práctica sostienen empleos reales. Ese es el impacto que más valoramos: no que movamos cifras grandes, sino que esas cifras representan empresas que logran seguir adelante”, explica Felipe Tascón, CEO de Plataform.

La tecnología es otro componente del modelo. Según Mario Márquez, cofundador de la fintech, esta permite tomar decisiones y realizar desembolsos en horas. “La tecnología es la que traduce el boom de facturación electrónica en Colombia en un activo financiero utilizable; por ello, hemos consolidado una infraestructura que soporta grandes volúmenes de información sin ‘quedarse corta’ o colapsar. De hecho, desde este año nos declaramos como una compañía IA first, porque la inteligencia artificial está integrada en cada decisión de crédito, desde la evaluación de riesgo hasta la estructuración de las operaciones. No la usamos como herramienta adicional, sino como el fundamento de cómo operamos”.

Alcanzar el punto de equilibrio implicó modificar la forma en que la compañía administraba su crecimiento. Plataform ajustó su estructura de costos, concentró recursos en los segmentos con mayor potencial y fortaleció las líneas de ingresos recurrentes. También modificó sus métricas internas para vincular las decisiones del equipo con rentabilidad, flujo de caja y eficiencia operativa, además del volumen de financiación.

“Aprendimos a tomar decisiones basadas estrictamente en datos y logramos mayor rapidez operativa con menos recursos. Pasamos de un crecimiento a cualquier costo a un crecimiento acelerado y eficiente, donde cada peso invertido en adquisición tenía un retorno claro”, afirma Tascón.

La cartera de factoring y confirming registró un indicador de 0,16 % al cierre de 2025 y de 0,75 % en lo corrido de 2026 hasta julio, según la compañía.

Plataform también opera mesfix.com, plataforma de inversión en facturas, a través de la cual más de 7.000 inversionistas han ganado más de 24.000 millones de pesos. Las oportunidades disponibles ofrecen rentabilidades de entre 16 % y 19 % efectivo anual, dependiendo de las condiciones de cada operación.

Tras alcanzar el primer año con rentabilidad, la fintech plantea continuar ampliando el financiamiento a empresas colombianas, especialmente pymes. El factoring tiene un potencial estimado de US$50.000 millones anuales durante esta década.

“Ahora la compañía tiene como objetivos alcanzar crecimientos anuales en ingresos entre el 50% y el 100% desde 2026 a 2030, convertirse en la empresa de factoring más rápida de Colombia y financiar a 8.000 nuevas empresas (especialmente pequeñas y medianas empresas)”, concluye Márquez.