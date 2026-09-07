Grupo Nutresa anuncia alianza entre ‘Drácula’ y Westcol para Halloween

Grupo Nutresa anunció una alianza entre Drácula, su marca de Halloween, y el creador de contenido Westcol, quien acumula 57 millones de horas vistas y es el segundo creador en español más visto a nivel mundial.

La colaboración contempla coleccionables, streaming en vivo y experiencias de gaming. Uno de sus principales elementos es “Secretos del pasillo mutante”, colección en la que se encuentra “La llave de la profecía”, el primer coleccionable de Drácula cocreado con un streamer. La llave fue diseñada por Westcol, lleva su emblemática W y cuenta con unidades limitadas.

La propuesta también incluye 20 nuevos coleccionables con sistema Mix & Match, que permite armar diferentes monstruos; una edición limitada de la malteada Drácula en El Corral, que traerá 36 vasos del Pasillo Mutante, cada uno con un secreto que se revela al girarlo, y un mapa interactivo del Castillo de Drácula en Fortnite.

'Drácula' y Westcol se unen para llevar la marca a 'streaming' y 'gaming'. Foto: Suministrada / API

“Con Westcol quisimos ir más allá de una colaboración. Queríamos una fusión real de dos comunidades. Él trae una conexión y lectura auténtica de sus audiencias, su manera de conectar en tiempo real, y eso redefinió el universo de Drácula. Drácula, por su parte, ha construido durante años un universo propio alrededor del terror divertido, sus personajes, los coleccionables y Halloween, convirtiéndose en una marca que genera emoción y conversación cada temporada. Ahora comparten la misma llave, el mismo Halloween, el mismo ritual”, comentó Luisa Fernanda Carrizosa Baraya, gerente de mercadeo del negocio de helados del Grupo Nutresa.

“Obvio tenía que entrar. Drácula me abrió su castillo como nunca lo había hecho antes. Creé la Llave de la Profecía, y ahora toca que ustedes descubran qué hay del otro lado. Yo ya tengo la mía. Falta ver qué nos espera en ese Pasillo Mutante”, comentó Westcol.

La alianza tuvo uno de sus primeros momentos el 3 de septiembre, cuando cerca de un millón de personas se conectaron al streaming en el que Westcol ingresó al Castillo Mutante y reveló “La llave de la profecía”. Con esta estrategia, Drácula apunta a superar los 12 millones de unidades vendidas y alcanzar un crecimiento del 30 % en Halloween.