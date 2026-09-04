Crean modelo para gestionar riesgos de responsabilidad civil médica en clínicas y hospitales de Colombia

Las clínicas y hospitales en Colombia enfrentan, además de las dificultades financieras del sistema de salud, reclamaciones de pacientes relacionadas con posibles fallas durante la atención médica. Las EPS reportaron $41,5 billones en cuentas por pagar durante el primer trimestre de 2026 y el 92,6 % de esa cartera estaba en mora, según el último informe de Así Vamos en Salud.

En este contexto, fue creado un modelo de aseguramiento y gestión de riesgos de responsabilidad civil médica que busca acompañar a las instituciones desde las primeras señales de un posible problema y no únicamente cuando ya existe una demanda.

La propuesta combina tres frentes: aseguramiento, gestión temprana de reclamaciones y prevención de riesgos. El objetivo es analizar situaciones como PQRS, derechos de petición, tutelas y reclamaciones para identificar cuáles podrían escalar hacia un proceso judicial.

“Las dificultades financieras que atraviesa el sistema de salud, las demoras en la atención, las inconformidades de los pacientes y el aumento de las controversias jurídicas son factores que incrementan la exposición de las instituciones a demandas y reclamaciones por responsabilidad civil”, explica Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud y cofundador de Tut Re, agencia especializada en la suscripción y administración de riesgos para el sector salud, que actualmente creó este modelo utilizado por cerca de 100 clínicas y hospitales en el país.

Una reclamación no implica automáticamente que exista responsabilidad de la institución o del profesional. Cada caso es sometido a un análisis médico y jurídico en el que se revisan las circunstancias de la atención, el nivel de riesgo y las pretensiones del paciente.

El modelo contempla dos modalidades de cobertura: ocurrencia, cuando el hecho sucede durante la vigencia del seguro, y claims made, cuando la reclamación se presenta durante la vigencia de la póliza, aunque el hecho haya ocurrido anteriormente.

Además, el análisis de las reclamaciones permite identificar patrones asociados con procedimientos o servicios y detectar situaciones que puedan requerir medidas de prevención. Cuando se determina una responsabilidad, el respaldo busca cubrir las consecuencias del caso, incluido el tratamiento o una eventual indemnización.