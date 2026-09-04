Harinera del Valle destina $20.000 millones a la atención de la emergencia

Harinera del Valle anunció una donación de $20.000 millones para apoyar la atención de la emergencia, la reconstrucción y la reactivación de Cali, el norte del Valle del Cauca y Buenaventura.

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Según informó la compañía, los recursos serán destinados a proyectos enfocados en mejorar la calidad y ampliar la cobertura de la educación y los servicios de salud en los territorios afectados. El aporte se suma a las iniciativas impulsadas por empresas, fundaciones y organizaciones comunitarias para responder a las necesidades de las poblaciones afectadas.

“Creemos en la capacidad de la región para unirse, actuar con solidaridad y convertir esta situación en una oportunidad de recuperación y fortalecimiento colectivo”, señaló Juan Carlos Henao, gerente general de Harinera del Valle.

La compañía también reportó acciones realizadas durante la emergencia. Entre ellas, la entrega de cerca de 100.000 productos, equivalentes a 41 toneladas de alimentos, que beneficiaron a más de 50.000 familias.

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Además, mediante su capacidad logística, transportó más de 350 toneladas de ayudas humanitarias hacia diferentes destinos y entregó elementos de protección personal para rescatistas, junto con otros artículos de primera necesidad.

Con el aporte anunciado, Harinera del Valle se suma a la movilización del sector privado para atender las consecuencias de la emergencia y respaldar procesos de recuperación de largo plazo en las zonas afectadas.