Tiendas Ara dona ocho toneladas de alimentos a familias afectadas por incendios en Tolima

Tiendas Ara se sumó a las acciones de apoyo humanitario para las familias afectadas por la ola de incendios forestales que enfrenta el Tolima, con una donación de ocho toneladas de alimentos.

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Los productos serán destinados a las comunidades de los municipios que actualmente registran las mayores afectaciones por la emergencia. La Gobernación del Tolima destacó el aporte de la compañía y agradeció su respuesta al llamado de solidaridad con las familias damnificadas.

La donación fue posible gracias a la gestión y articulación de la senadora tolimense Ana Paola Agudelo, quien continúa sumando aliados del sector privado para apoyar la atención de las comunidades afectadas.

“En momentos difíciles como los que atraviesa nuestro departamento, la solidaridad se convierte en una herramienta fundamental para acompañar a las familias que han resultado afectadas. Agradecemos a Tiendas Ara por abrir sus puertas a este llamado y a la senadora Ana Paola Agudelo por su gestión y articulación. Desde la Gobernación del Tolima seguiremos trabajando para que estas ayudas lleguen a quienes más las necesitan”, señaló Yolanda Nasayo Bravo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

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La entrega y distribución de los alimentos se coordinará con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo y la Dirección de Gestión del Riesgo, con el objetivo de garantizar una entrega oportuna, organizada y transparente a las familias priorizadas.

La Gobernación reiteró además el llamado a empresas, organizaciones, fundaciones y ciudadanos para que se sumen a la cadena de solidaridad y contribuyan a la atención de las comunidades afectadas por la emergencia.