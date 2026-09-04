GatekeeperX, empresa de tecnología especializada en gestión del riesgo, prevención de fraude y lavado de activos en tiempo real, anunció el nombramiento de William Martinez como General Manager North LATAM.
Martínez será el encargado de liderar la estrategia de crecimiento, desarrollo de negocios y consolidación de la compañía en los mercados del norte de América Latina, con énfasis en el fortalecimiento de relaciones con bancos, fintechs, adquirentes, emisores y proveedores de servicios de pago.
El ejecutivo cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología, seguridad de la información, servicios financieros, medios de pago y desarrollo de negocios. Antes de llegar a GatekeeperX fue Director Comercial de Stefanini Group y Account Manager de Banking & Payment en Thales.
Previamente, desarrolló una trayectoria de más de 14 años en IDEMIA, donde ocupó cargos como Sales Consultant Director LATAM y CISO, con experiencia en tarjetas financieras, biometría, seguridad de la información y tecnologías aplicadas a medios de pago.
Martínez es Ingeniero de Sistemas, Magíster en Seguridad de la Información y MBA de INALDE Business School.
Su llegada ocurre en un contexto de crecimiento de los pagos digitales y mayor sofisticación de las técnicas de fraude financiero. En GatekeeperX tendrá entre sus responsabilidades impulsar la expansión regional y buscar nuevas oportunidades de negocio para la compañía.
La evolución del fraude exige que las organizaciones pasen de modelos de reacción a esquemas de prevención cada vez más inteligentes, dinámicos y capaces de tomar decisiones en tiempo real. GatekeeperX tiene una propuesta tecnológica muy relevante para este desafío y mi objetivo será contribuir a llevar estas capacidades a más organizaciones y mercados de la región”, afirmó William Martínez.