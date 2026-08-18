Pagos instantáneos crecen 130 veces en América Latina y transforman la competencia bancaria

Los pagos instantáneos están transformando el sistema financiero de América Latina y aumentando la presión competitiva entre las entidades bancarias. Así lo señala el informe “Rieles de pago en América Latina: la infraestructura que impulsa la economía digital”, elaborado por Temenos y PCMI.

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El estudio, que consultó a ejecutivos de pagos, tecnología, producto y estrategia de ocho instituciones financieras en siete países, encontró que las transacciones de pago inmediato se multiplicaron por 130 entre 2017 y 2024, al pasar de 620 millones a 79.800 millones de operaciones anuales.

Actualmente, cerca del 45 % de los pagos digitales minoristas de la región se liquidan de forma instantánea y la proporción podría llegar al 60 % para 2030.

Brasil se mantiene como referente con Pix, que registra 373 transacciones por persona al año y alcanzó una penetración de 75 % de la población en cinco años. En Colombia, Bre-B llegó al 87 % de la población adulta en sus primeros seis meses.

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Sin embargo, el informe advierte que contar con infraestructura no garantiza la adopción ni una ventaja competitiva. La capacidad de las entidades para integrar estos sistemas con sus plataformas tecnológicas será determinante para desarrollar nuevos productos, mejorar experiencias y generar ingresos.

“Los pagos instantáneos cambiaron la naturaleza de la competencia bancaria”, afirmó Leonardo Amortegui, consultor Sr de soluciones LATAM de Temenos. Según el ejecutivo, las instituciones que logren construir nuevas experiencias y modelos de negocio sobre estos sistemas tendrán mayores posibilidades de ganar participación de mercado.