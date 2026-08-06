“La empatía y la firmeza son dos valores que van acompañados”: Lyda Wilches

Lyda Wilches vive la innovación como un eje central en su vida profesional.

Hace unos años tuvo el reto de crear una compañía digital desde cero y sin tener todas las respuestas. Se trataba de una SEDPE, Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos, destinada al comercio. No se había hecho antes en Colombia. A pesar de los miedos y la incertidumbre que traen los nuevos retos, ella no se dejó achicar por el desafío. Después de nueve meses de trabajo llegó a la meta y dirigió la compañía por más de cuatro años, hasta que sus propietarios tomaron la decisión estratégica de venderla. Este hito marcó un punto en su carrera, porque desapegarse de esta compañía que gestó y vio crecer, la llevó a comprender las oportunidades que vienen con la resiliencia.

Lyda Wilches pone la innovación al servicio de la inclusión financiera

Desde hace seis años construyó su propia empresa Star Conect, para llevar internet a zonas rurales,así como energía solar y servicios de seguridad. Wilches combina este rol como fundadora y CEO, con el de Vicepresidenta de Productos, Marketing Latam y Negocios de Saque y Pague, una organización de origen brasilero.

Es ingeniera de sistemas, especialista en Mercadeo Estratégico, en Gerencia Estratégica y cursó un MBA. Tiene más de 20 años de ejercicio profesional con experiencia en banca y recientemente en el mundo fintech. “Lo bonito de un liderazgo femenino es que no está definido y cada mujer lo puede ir construyendo”, concluye.