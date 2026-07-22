Paola Dávila-Pestana: Cambiar vidas desde la raíz

“Cualquier proyecto social en Colombia debe empezar desde la raíz y la raíz es el territorio”, dice esta cartagenera, administradora de empresas y especialista en Alta Gerencia y Buen Gobierno Corporativo. Para ella, contribuir a que niños, niñas, jóvenes y familias rompan ciclos de pobreza ha sido una decisión de vida. Ese es el propósito de Fundación nu3, que a través de su modelo nu360 acompaña procesos de nutrición, educación, salud mental, generación de ingresos y fortalecimiento familiar, con los que ha impactado a más de 188.000 vidas en Colombia. Hoy, esa metodología construida junto a las comunidades, con presencia consolidada en Estados Unidos desde 2007, comienza una nueva etapa de expansión en Panamá y España. “Soy apasionada, creativa y arriesgada, pero siempre actúo con responsabilidad”, afirma Dávila-Pestana con orgullo, mientras destaca que la organización se convirtió en el primer modelo de intervención social territorial certificado en sostenibilidad en Colombia. Sueña con un país donde el lugar de nacimiento no determine las oportunidades, y entiende que la pobreza no solo limita el acceso a recursos, sino también la capacidad de imaginar nuevas posibilidades. Como líder, dignificar a las familias, tener sencillez y practicidad ha sido su guía. “Caminar y sentir los lugares te hace dueño de una realidad. Cuando eso pasa, las propuestas que se crean son asertivas para cambiar vidas y eso es lo que te mueve las fibras”.