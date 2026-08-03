Livi Silva: la coach que transforma la frustración por los números en libertad financiera

Después de un par de décadas ejerciendo su carrera en el mundo corporativo en el área de banca y finanzas, la venezolana Livi Silva decidió emprender su camino de independencia al crear una firma que acompaña a personas y empresas que quieren asumir los números y las finanzas como una herramienta de poder. “Ese proceso fue complejo, de crecimiento, donde me di cuenta de que el valor era yo. El aporte que generaba a los otros. A veces pensamos, cuando somos empleados, que el valor lo tiene la marca y la empresa a la que pertenecemos. Pero cuando nos enfocamos en aumentar nuestro valor, el dinero y el éxito es una simple consecuencia”, explica sobre el cambio de enfoque en su trayectoria.

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Se formó como economista en la Universidad Andrés Bello de Venezuela. Tiene un MBA de la Universidad de Alcalá. Se formó como coaching y mentora empresarial y estudió el programa en Behavorial Finance en la Universidad de Chicago.

“Lo más importante para mí es poder transmitir un tema complejo, como las finanzas, que lleva al bloqueo para muchas personas, en un lenguaje sencillo y práctico que puede cambiarles la vida a ellos y a sus familias”, dice al respecto de lo gratificante de su labor.