A varios meses del asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte, ocurrido el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá, su madre, Juanita Fonnegra, rompió el silencio sobre el dolor que dejó el crimen y lanzó un contundente mensaje a quienes participan en hechos de sicariato por dinero.

Histórico caso en Colombia: judicializan por primera vez a un hombre por abusar de Luna, una perrita

En entrevista con el pódcast Charlas divinas, de las presentadoras María Fernanda García y July del Río, Fonnegra reconstruyó las últimas horas de su hijo y recordó una conversación que quedó marcada para siempre en su memoria.

Esa mañana, Aponte la llamó emocionado luego de alcanzar un propósito espiritual que venía buscando desde tiempo atrás.

“Mami, lo logré, lo logré. Es el día más feliz de mi vida”, recordó que le dijo. Horas después, el empresario fue atacado a tiros, por error, cuando salía de un gimnasio del norte de Bogotá.

La madre aseguró que Aponte no acostumbraba a asistir a ese gimnasio ni tampoco a entrenar a esa hora, una circunstancia que con el paso de los meses ha interpretado desde su fe de una manera especial.

“Él nunca iba a ese gimnasio, nunca iba a esa hora. Por eso yo digo que la hora de Gustavo Andrés era esa. Lo más triste es que no era para él. Después se sabrá todo”.

La frase cobra especial relevancia por los avances recientes de la investigación. De acuerdo con las autoridades, las evidencias y testimonios apuntarían a que Aponte habría sido asesinado por una equivocación de los responsables del ataque, al confundirlo con el verdadero objetivo.

“No saben el dolor tan grande que pueden producir”

Durante la conversación, Juanita Fonnegra también fue consultada por el mensaje que enviaría a quienes aceptan matar a otra persona a cambio de dinero.

Su respuesta estuvo atravesada por el dolor, pero también por la fe que, según explicó, ha sostenido a su familia desde el asesinato.

“No saben el dolor tan grande que pueden producir en una familia, en unos hijos, en unos papás, en unos hermanos. No saben cómo le puede cambiar a uno la vida de un momento a otro”.

Y agregó una de las frases más fuertes de la entrevista:

“Matar por cinco millones o por tres millones a un ser humano… Dios mío, yo digo que Dios los perdone”.

Incluso se refirió directamente al hombre que habría disparado contra su hijo y aseguró que espera que algún día pueda cambiar de vida.

“El muchacho que mató a Gustavo Andrés, Dios mío, ojalá tenga ese muchacho una conversión. No sabe el dolor tan grande que nos produjo a todos y, sobre todo, a esos niños”.

Noticias RCN reveló recientemente fotografías incorporadas al expediente que muestran los últimos minutos de Aponte dentro del gimnasio y posteriormente el ataque. Según ese medio, alias Moncayo, señalado como el sicario que accionó el arma, continúa prófugo.

Hallan sin vida a madre e hija dentro de un carro en la vía al Llano; capturan al padre

Investigación sigue avanzando

En el ataque también murió su escolta. Las primeras reconstrucciones establecieron que el atacante había esperado a las víctimas fuera del gimnasio antes de disparar.

En los últimos días, la investigación volvió a tomar fuerza tras la captura de Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias Bambam, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos coordinadores del homicidio.

De acuerdo con la Fiscalía, el procesado habría participado en las labores necesarias para concretar el ataque y en la coordinación del grupo que hizo seguimiento previo a la víctima. Un juez ordenó enviarlo a prisión mientras avanza el proceso judicial.

La familia, entretanto, ha insistido en que las autoridades no se detengan en los autores materiales y logren establecer quién estuvo detrás de la orden que terminó, por una aparente equivocación, con la vida del empresario.

Para Juanita Fonnegra, sin embargo, el duelo también se ha convertido en una búsqueda espiritual. Durante la entrevista aseguró que intenta recordar a su hijo desde la alegría y continuar las obras sociales en las que él trabajaba.

“Un hijo no deja dolor, un hijo no deja dolor”, afirmó. “Ellos quieren ver a su mamá feliz”.