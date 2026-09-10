Reportan temblor en Colombia la noche del 10 de septiembre: Servicio Geológico confirma poca profundidad

Un nuevo evento sísmico fue reportado en las últimas horas en Colombia. Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3.1 y tuvo lugar en el departamento del Chocó.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-09-10, 19:25 hora local Magnitud 3.1. Profundidad 43 km, Medio San Juan (Andagoya) - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/yVseORnx9Y— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 11, 2026
De acuerdo con el boletín actualizado, el sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su ubicación de referencia fue Medio San Juan (Andagoya), Chocó.
¿Cómo actuar durante un sismo?
El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz.
Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.
La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.
Recomendaciones adicionales:
- Dentro del hogar: si es posible y seguro hacerlo, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse con el movimiento y dificultar la salida.
- En la calle: mantenga la calma, observe a su alrededor y busque un espacio abierto y seguro. Aléjese de postes eléctricos, cables y fachadas de edificios, pues pueden desprenderse elementos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución al centro de la vía, prestando atención a los vehículos, cuyos conductores podrían no haber percibido el sismo.
- Si va conduciendo: reduzca la velocidad de forma gradual y, si las condiciones lo permiten, detenga el vehículo en un lugar seguro, lejos de estructuras elevadas como postes, cables o vallas publicitarias.