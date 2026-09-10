Reportan temblor en Colombia la noche del 10 de septiembre: Servicio Geológico confirma poca profundidad

Un nuevo evento sísmico fue reportado en las últimas horas en Colombia. Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3.1 y tuvo lugar en el departamento del Chocó.

De acuerdo con el boletín actualizado, el sismo tuvo una profundidad de 43 kilómetros y su ubicación de referencia fue Medio San Juan (Andagoya), Chocó.

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¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz.

Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

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La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

Temblor en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

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