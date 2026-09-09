¿Por qué no deja de temblar en Chocó? El SGC explica qué ocurre tras los más de 1.300 sismos registrados después del terremoto

La actividad sísmica registrada recientemente en Chocó volvió a llamar la atención sobre el comportamiento tectónico en Latinoamérica. El movimiento ocurrió la noche del lunes 7 de septiembre de 2026 y recordó que esta región permanece bajo vigilancia científica debido a su historial de fuertes terremotos.

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De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo se registró a las 9:01 p. m., tuvo una magnitud de 4,0 y ocurrió a 40 kilómetros de profundidad, con epicentro en Medio San Juan (Andagoya), Chocó. La vibración fue percibida en algunas zonas de Pereira y Cali.

El temblor forma parte de un contexto de actividad sísmica que cobró especial relevancia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto en San José del Palmar, a 103 kilómetros de profundidad. Desde entonces, la zona continúa siendo objeto de seguimiento para determinar cómo evoluciona la actividad tectónica.

La vibración fue percibida en algunas zonas de Pereira y Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

¿Qué está pasando bajo tierra?

Hasta el cierre de agosto, el SGC había contabilizado 1.340 eventos sísmicos en Chocó, con magnitudes locales entre 0,6 y 4,8. Esta actividad ha llevado a los expertos a mantener un seguimiento constante de la zona, especialmente después del terremoto de magnitud 7,4 registrado en agosto.

Sin embargo, los expertos reiteran que los terremotos no pueden predecirse. La ciencia no puede determinar con anticipación la fecha, la hora ni la magnitud de un próximo sismo. La frecuencia de estos movimientos podría estar relacionada con el proceso de reacomodación tectónica tras el terremoto, aunque los investigadores todavía analizan si corresponden a réplicas o a la activación de otras fallas.

Varias placas tectónicas se mueven bajo Colombia y generan actividad sísmica de manera permanente. Foto: Getty Images

Además, los geólogos también destacan la diferencia entre magnitud e intensidad. Mientras la magnitud representa la energía liberada en el punto donde se origina el sismo, la intensidad describe cómo se percibe el movimiento en la superficie. Por ello, un mismo terremoto puede sentirse con diferente fuerza dependiendo de factores como la distancia al epicentro y las características del suelo.

La actividad sísmica en el Pacífico de Latinoamérica

El departamento del Chocó se encuentra en una zona de alta complejidad tectónica, debido a la convergencia de las placas de Nazca, Suramérica y Panamá. Esta configuración geológica hace que el Pacífico latinoamericano sea una región con constante actividad sísmica y liberación de energía en el subsuelo.

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Tras el sismo registrado el 7 de septiembre, las autoridades colombianas no reportaron daños ni personas lesionadas. Ante estos eventos, los expertos recomiendan conservar la calma, consultar información de fuentes oficiales y contar con planes de prevención y respuesta en los hogares, ya que la actividad sísmica forma parte de la dinámica natural del planeta.