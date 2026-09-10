Primera dama, Ana Lucía Pineda, lanza plataforma gratuita de salud mental en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre, la primera dama, Ana Lucía Pineda, hizo un llamado a hablar, buscar ayuda y acompañar a quienes enfrentan situaciones emocionales difíciles.

Histórico caso en Colombia: judicializan por primera vez a un hombre por abusar de Luna, una perrita

A través de un video publicado en sus redes sociales, Pineda y una de las voceras de la iniciativa, Magda López, aseguraron que incluso en circunstancias que pueden parecer abrumadoras existen alternativas para recibir acompañamiento y encontrar personas dispuestas a escuchar.

“Por muy difícil que sea la situación que estás atravesando, siempre hay esperanza. Siempre hay la posibilidad de buscar una ayuda, una persona que te escuche y que te dé la posibilidad de empezar un nuevo camino”, manifestó López.

El pronunciamiento estuvo acompañado por el anuncio de una estrategia impulsada desde el despacho de la primera dama y dirigida precisamente a quienes requieren orientación o un espacio de escucha.

Así funcionará ‘Un Corazón Contigo’

‘Un Corazón Contigo’ es una plataforma creada para conectar a los ciudadanos con profesionales que puedan acompañarlos durante situaciones difíciles. De acuerdo con Pineda, uno de los objetivos es facilitar el acceso a esa ayuda de manera gratuita.

“Justamente porque sabemos que después de una tragedia las posibilidades de que el dolor sea más profundo aumentan, desde el despacho de la Primera Dama hemos creado la iniciativa Un Corazón Contigo”, explicó la vocera.

Según detalló, quienes recurran a la plataforma podrán encontrar personas dispuestas a “acompañarte, a escucharte, a guiarte, para que todo este proceso sea más fácil y llevadero”.

Por su parte, la primera dama destacó que el acceso es completamente gratuito y que las personas interesadas pueden ingresar al portal www.uncorazoncontigo.com para solicitar una cita con el profesional que requieran.

La estrategia, según las cifras entregadas por Pineda, reúne a más de 400 profesionales que estarían disponibles para atender las solicitudes realizadas por medio de la plataforma.

“Contamos con más de 400 profesionales que están dispuestos a brindarte una cita para ti en los momentos más difíciles. Ahí estamos nosotros para apoyarte, para escucharte, para acompañarte y también para guiarte”, sostuvo.

Alcalde Carlos Fernando Galán confirmó ayuda vital para el Tolima: de esto se trata

“Pedir ayuda no te hace débil”

Más allá de presentar la plataforma, Pineda aprovechó la conmemoración para insistir en la necesidad de romper las barreras que todavía pueden existir alrededor de pedir acompañamiento cuando una persona siente que no puede enfrentar sola determinada situación.

En el mensaje que acompañó la publicación, aseguró que una palabra, una conversación sincera o la disposición de alguien para escuchar pueden resultar determinantes para una persona que atraviesa un momento complejo.

“Quiero recordarte que pedir ayuda no te hace débil; te hace valiente. Y que, aun en los días difíciles, no tienes que caminar solo”, escribió.

La primera dama también señaló que el propósito de la iniciativa está basado en el acompañamiento y la escucha. “Acompañar también es cuidar, escuchar también es sanar y estar presentes también es transformar vidas”, agregó en su publicación.

La fecha en la que se produjo el anuncio busca precisamente llamar la atención sobre la importancia de la prevención y de generar espacios en los que las personas puedan expresar lo que están atravesando y acceder oportunamente a redes de apoyo.

Ana Lucía cerró su intervención con un mensaje dirigido especialmente a quienes actualmente atraviesan un momento de sufrimiento: “Si hoy estás sufriendo, habla. No estás solo. Hay esperanza”.