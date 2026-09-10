Pastillas, una imagen de referencia para ilustrar la investigación científica que busca imitar algunos efectos del ejercicio. Foto: AFP

La idea de conseguir algunos de los efectos del ejercicio sin hacer ejercicio parece futurista, pero ya es objeto de investigación científica.

Un grupo de investigadores estudia una sustancia que podría imitar determinadas respuestas que se producen en el organismo durante la actividad física.

Por ahora, sin embargo, los experimentos se han realizado en animales.

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La ciencia busca imitar los efectos del ejercicio

La investigación parte de una pregunta que durante años ha llamado la atención de los científicos: ¿es posible activar mediante un medicamento algunos de los mecanismos que normalmente se ponen en marcha cuando hacemos ejercicio?

Los investigadores han trabajado con una molécula experimental que busca generar en el organismo respuestas similares a las producidas durante la actividad física.

En los experimentos con animales se han observado cambios relacionados con el funcionamiento de los músculos y el metabolismo.

Estos resultados son los que han despertado interés, pero todavía no permiten afirmar que exista una pastilla capaz de reemplazar el ejercicio en las personas.

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Todavía no se puede hablar de una ‘pastilla del ejercicio’

Uno de los puntos más importantes de esta investigación es precisamente su etapa de desarrollo. Los resultados obtenidos en animales no significan que el medicamento funcione de la misma manera en seres humanos ni que sea seguro para ellos.

Antes de pensar en una eventual utilización médica, los investigadores tendrían que superar nuevas etapas de investigación y demostrar tanto su eficacia como su seguridad.

Además, imitar uno o varios procesos biológicos relacionados con el ejercicio no necesariamente significa reproducir todos los beneficios que genera la actividad física en el organismo.

El ejercicio involucra diferentes sistemas del cuerpo y produce adaptaciones que van mucho más allá de los músculos.

Por eso, los científicos mantienen abierta la pregunta sobre hasta dónde puede llegar este tipo de tratamiento.

La llamada “pastilla del ejercicio” debe entenderse, por ahora, como una línea experimental de investigación y no como una alternativa disponible para hacer ejercicio.

Los resultados en animales pueden servir para determinar si una estrategia de este tipo merece avanzar hacia nuevas fases de estudio, pero todavía queda un largo camino antes de saber si podría tener alguna aplicación en seres humanos.

Por eso, pese a lo llamativo del descubrimiento, la conclusión es mucho más prudente. La ciencia está intentando imitar algunos efectos del ejercicio, pero todavía no ha conseguido convertir el ejercicio en una pastilla para las personas.