Estos son los mejores hospitales y clínicas de Colombia según ranking IntelLat 2026

Colombia volvió a ocupar un lugar destacado en el panorama hospitalario de América Latina. La edición 2026 del Ranking IntelLat de Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina ubicó a varias instituciones del país entre las mejor calificadas de la región y confirmó la presencia de Colombia en los primeros lugares de una clasificación que evalúa distintos aspectos de la atención hospitalaria de alta complejidad.

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De acuerdo con la información oficial consultada por SEMANA en IntelLat, la edición de este año reúne 105 instituciones de 10 países. El estudio utiliza una metodología que, según la firma, se ha aplicado de manera continua durante más de 16 años en América Latina. Para establecer los resultados, cada institución responde un cuestionario extenso que posteriormente se complementa con información procedente de fuentes públicas y bibliométricas.

La Fundación Cardioinfantil es la primera con esta unidad. Foto: Colprensa

El resultado no se limita a medir la infraestructura o el reconocimiento de una institución. IntelLat compara a los hospitales y clínicas en nueve dimensiones: seguridad y resultados clínicos, personas, creación de conocimiento, eficiencia, tecnología, telemedicina y Home Hospital, sostenibilidad, experiencia del paciente y prestigio.

Además del listado general, el ranking contempla ocho subrankings especializados: oncología, cardiología, ginecología y obstetricia, pediatría, neurología, neumología, ortopedia y traumatología y endocrinología.

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Fundación Santa Fe, la mejor posicionada de Colombia

Juan Diego Alvira, Fundación Santa fe de Bogotá. Foto: Nicolas Linares

En la clasificación general de 2026, la Fundación Santa Fe de Bogotá aparece como la institución colombiana mejor ubicada, con el tercer puesto entre los hospitales y clínicas de América Latina.

El resultado la ubica detrás de las dos instituciones que encabezan el listado regional. El Hospital Israelita Albert Einstein, de Brasil, ocupa el primer lugar, mientras que el Hospital Italiano, de Argentina, se encuentra en el segundo. Así, la Fundación Santa Fe se mantiene entre los tres primeros lugares del continente.

La presencia colombiana se extiende de manera importante por el grupo de instituciones mejor calificadas. El Hospital Internacional de Colombia (FCV) alcanzó el séptimo puesto regional, mientras que la Fundación CardioInfantil-La Cardio quedó en la octava posición.

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El listado continúa con la Clínica Imbanaco, en el puesto 11; el Hospital Pablo Tobón Uribe, en el 17; la Clínica Reina Sofía Colsanitas, en el 22; el Hospital de San Vicente Fundación, en el 24, y Méderi Hospital Universitario, en el puesto 25.

A través de una base instalada renovada de equipos médicos, Méderi contribuye con tecnología humanizada a entregar calidad en resultados y brindar una mejor experiencia Foto: Méderi

En otras palabras, ocho instituciones colombianas lograron ubicarse entre los 25 primeros lugares de América Latina, un resultado que muestra la presencia del país en el segmento de alta complejidad hospitalaria de la región.

Las instituciones colombianas que aparecen en el ranking

Después del grupo de los primeros 25 lugares, Colombia mantiene una presencia amplia en la clasificación. Estos son los puestos reportados para las instituciones colombianas:

Puesto regional Institución 3 Fundación Santa Fe de Bogotá 7 Hospital Internacional - FCV 8 Fundación CardioInfantil-La Cardio 11 Clínica Imbanaco 17 Hospital Pablo Tobón Uribe 22 Clínica Reina Sofía Colsanitas 24 Hospital de San Vicente Fundación 25 Méderi Hospital Universitario 26 HOMI Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia 30 Clínica del Country 33 Hospital San Vicente Fundación de Rionegro 34 Clínica Las Américas AUNA 35 Fundación Hospital Infantil Los Ángeles 39 Clínica La Colina 44 Clínica Medellín Quirónsalud 45 Clínica Universitaria Colombia Colsanitas 47 Clínica Bonnadona 49 Centro Policlínico del Olaya 56 Clínica del Occidente 63 Clínica Somer 65 Clínica Iberoamérica Colsanitas 68 Clínica Sebastián de Belalcázar 70 Clínica Infantil Santa María del Lago Colsanitas 72 Los Nogales 77 Clínica del Caribe 78 Hospital Infantil Universitario San José 79 Clínica IMAT Oncomédica AUNA 83 Hospital Universitario Nacional de Colombia 88 Clínica Keralty Ibagué Colsanitas 89 Cinaltec 91 Clínica Versalles 92 Clínica San Rafael Eje Cafetero 93 Clínica El Carmen Colsanitas 94 Clínica CES 102 Clínica Medicadiz 104 Clínica Portoazul AUNA

En total, 37 instituciones colombianas hacen parte de las 105 evaluadas en la edición 2026. La cifra da cuenta del peso que tiene el país dentro de la medición regional.

Una de las claves para interpretar el listado está en entender que IntelLat no presenta únicamente una clasificación de instituciones de acuerdo con un único indicador de calidad. El modelo busca observar diferentes capacidades hospitalarias.

Los puntajes se expresan sobre una base de 100. La institución con el mejor desempeño en cada dimensión obtiene 100 y las demás son escaladas en relación con ese resultado. Por eso, la posición general debe leerse junto con las dimensiones y especialidades en las que cada institución presenta fortalezas.

También hay una precisión metodológica importante: que un hospital no aparezca en alguno de los ocho subrankings de especialidad no significa necesariamente que tenga un desempeño deficiente. Según IntelLat, para aparecer en una categoría especializada, la institución debe haber reportado los indicadores requeridos para esa área.

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El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá opera desde hace más de 40 años. Foto: COMERCIAL

La firma también señala que los datos individuales entregados por las instituciones son confidenciales. Lo que se publica son los resultados comparativos derivados de la metodología.

En la edición 2026, Colombia muestra además desempeños destacados en dimensiones específicas. Entre los 20 primeros puestos de cada dimensión, el país consiguió nueve posiciones en eficiencia, ocho en experiencia del paciente, siete en telemedicina y seis en seguridad y resultados clínicos.

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La dimensión de eficiencia fue particularmente relevante: el HOMI ocupó el primer lugar de América Latina en esta categoría y la Fundación Santa Fe de Bogotá quedó segunda. En experiencia del paciente, La Cardio se ubicó segunda y la Fundación Santa Fe, tercera.

En telemedicina, el Hospital Internacional de Colombia-FCV alcanzó el cuarto puesto regional y la Fundación Santa Fe, el sexto. Mientras tanto, en seguridad y resultados clínicos, una de las dimensiones centrales de la medición, el Hospital Internacional-FCV ocupó el cuarto lugar y la Clínica Imbanaco, el quinto.