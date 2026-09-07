Colegio Médico Colombiano alertó por muertes en clínicas estéticas ilegales: “Tolerancia cero”

Tras una reunión, la Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano (CMC) emitió un llamado urgente a la ciudadanía frente a la alarmante cantidad de establecimientos no autorizados para realizar intervenciones estéticas en el país.

El pronunciamiento institucional se produce tras conocerse trágicos fallecimientos de pacientes en ciudades como Bogotá y Barranquilla, derivados de cirugías efectuadas sin los estándares mínimos de seguridad.

Fiscalía dio paso decisivo en el caso de Yulixa Toloza: acusó a dos implicados por ocultar evidencia

Casos recientes como los de Carolina Isabel Marenco en la capital del Atlántico, y Yulixa Toloza o una paciente de 52 años en la capital colombiana, evidencian una severa crisis sanitaria.

Pese a que Colombia se posiciona como el cuarto destino mundial en turismo estético —con más de 490.000 procedimientos practicados en 2024—, las autoridades médicas demandan controles estrictos.

Yulixa Toloza murió luego de realizarse un procedimiento estético clandestino el 13 de mayo de 2026. Foto: Screenshot 'x'

Antes de realizarse un procedimiento estético tenga en cuenta

El director ejecutivo de la entidad, doctor Germán Augusto Guerrero Gómez, enfatizó una política de “tolerancia cero” frente a la informalidad médica. El gremio presentó una guía de verificación para la prevención de riesgos:

Elección de profesionales e IPS idóneas: Asistir únicamente a Instituciones Prestadoras de Salud vigiladas por las Secretarías de Salud locales y verificar la titulación del personal.

Asistir únicamente a Instituciones Prestadoras de Salud vigiladas por las Secretarías de Salud locales y verificar la titulación del personal. Comprobación de avales: Desconfiar de centros que no exhiban certificaciones visibles o que ofrezcan costos inusualmente bajos.

Desconfiar de centros que no exhiban certificaciones visibles o que ofrezcan costos inusualmente bajos. Denuncia ciudadana: Reportar lugares irregulares ante las entidades territoriales de control.

Reportar lugares irregulares ante las entidades territoriales de control. Infraestructura y bioseguridad: Exigir instalaciones equipadas para la atención de emergencias médicas complejas.

Panorama crítico en las regiones y canales de verificación

La problemática registra cifras preocupantes en el departamento de Antioquia, donde se notificó el cierre de 64 centros estéticos y se investigan 17 muertes y 379 casos con complicaciones permanentes registradas en un periodo de dos años.

Alerta del Colegio Médico Colombiano por muertes en clínicas estéticas ilegales. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud ha clausurado 400 establecimientos ilegales e impuesto 93 medidas sanitarias a través de la estrategia “Si atraviesa tu piel, verifica”.

La autoridad sanitaria de la capital habilitó la línea telefónica (601) 3649550 (opción 1) y el portal web institucional para que los usuarios consulten el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) antes de someterse a cualquier tratamiento invasivo.