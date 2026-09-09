Representantes del Gobierno Nacional, el Distrito, el sector salud, la academia, la industria farmacéutica y el sector privado suscribieron este martes, 8 de septiembre, la Gran Alianza por el Autocuidado.

Esta iniciativa busca convertir la prevención y el autocuidado en componentes estructurales de la política de salud en Colombia.

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Una apuesta para cambiar la prevención en salud

El acuerdo fue suscrito durante la Cumbre Anual de Autocuidado “Liderando el futuro de la prevención”, organizada por la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, con el apoyo de Bayer, Haleon, Kenvue, Eli Lilly y Pfizer.

La iniciativa reúne a distintos actores alrededor de una agenda común que busca fortalecer la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su salud y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario.

Uno de los principales planteamientos es avanzar en la construcción de una Política Nacional de Autocuidado, que esté articulada con la Atención Primaria en Salud y las políticas de promoción y prevención.

La propuesta contempla que esta política pueda incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes territoriales de salud y otros instrumentos de planeación.

La iniciativa busca fortalecer la prevención, la alfabetización en salud y el acceso seguro a soluciones de autocuidado en Colombia. medicamento. Foto: Compensar - API

Alfabetización, entre las prioridades

La hoja de ruta contempla además la creación de una estrategia nacional de alfabetización en salud, con el propósito de que los ciudadanos tengan mayores capacidades para acceder, comprender, evaluar y utilizar información confiable y basada en evidencia.

Este componente también plantea fortalecer la alfabetización digital y mediática y desarrollar acciones frente a la desinformación.

Para ello, se propone una mayor coordinación entre los sectores de salud y educación, profesionales, universidades, medios de comunicación, sociedad civil y sector privado.

La Alianza también busca fortalecer los hábitos de autocuidado durante las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez.

Una persona con síntomas de resfriado representa la importancia del autocuidado y de tomar decisiones informadas para proteger la salud y prevenir complicaciones.

Dentro de este propósito se incluyen aspectos como los hábitos saludables, la salud oral, el cuidado de la piel y la prevención y detección temprana de enfermedades crónicas y otras condiciones de alto impacto.

La propuesta pone especial atención en poblaciones rurales, vulnerables y en aquellas que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de salud.

Otro de los puntos incluidos en la agenda es la vacunación de los adultos, con especial énfasis en personas mayores y ciudadanos con comorbilidades o factores de riesgo.

De acuerdo con la iniciativa, fortalecer esta estrategia permitiría prevenir enfermedades inmunoprevenibles, reducir complicaciones y hospitalizaciones, preservar la calidad de vida y contribuir a contener costos futuros para el sistema sanitario.

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Modernizar y regular el Invima

La Gran Alianza también incluye un componente regulatorio.

Los firmantes plantean modernizar las reglas relacionadas con medicamentos de venta libre, suplementos dietarios y otras soluciones de autocuidado.

La propuesta contempla fortalecer las capacidades regulatorias y tecnológicas del Invima, mediante herramientas como la digitalización, la simplificación de trámites, la interoperabilidad y la adopción de buenas prácticas internacionales.

La apuesta, en esencia, busca que el autocuidado deje de ser entendido únicamente como una responsabilidad individual.

La idea es que pase a ocupar un lugar dentro de una estrategia coordinada de prevención, educación y corresponsabilidad en salud.