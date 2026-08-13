Guardián del Inpec fue asesinado a pocos metros de la cárcel de Itagüí, Antioquia

En la mañana de este jueves 13 de agosto se registró el atentado en contra de Wilber Ferney Martínez Sana, quien hacía parte del grupo de guardianes del Inpec en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, Antioquia.

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Las primeras informaciones indican que los hechos se presentaron a las 6:23 de la mañana en el barrio San Francisco, a pocos metros del centro carcelario.

Martínez Sana se dirigía a recibir el turno cuando fue abordado por dos personas que le dispararon en repetidas oportunidades en la cabeza.

El Inpec trasladó a los cabecillas de las bandas criminales de la cárcel de Itagüí. Foto: Suministrada a Semana

Posteriormente, abordaron un taxi con las placas WDY717.

Las cámaras de seguridad del sector permitieron ubicar pocas cuadras después el vehículo a la altura del Caí Guayabal.

Un grupo de agentes de la Policía realizaron la detención de las dos personas que estaban dentro del taxi.

A una de ellas se le encontró el arma de fuego con la que se cometió el atentado.

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El informe oficial asegura que los primeros respondientes realizaron “al inspección técnica al lugar de los hechos y/o cadáver por parte de Sijín”.

Así como la “fijación fotográfica, topográfica y descriptiva, labores de vecindario y búsqueda de cámaras públicas y privadas, encontrándose pendientes por verificar las cámaras externas del sector”.

Por el momento, el caso continúa con el rótulo de “por establecer” con el fin que los investigadores determinen los hechos que motivaron el ataque sicarial.

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Frente a estos hechos, el presidente Nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciario (UTP), Óscar Robayo, pidió garantías para los guardias del Inpec.

“Nuevamente, las balas criminales silencian la vida de un directivo sindical de @UtpcolombiaOrg. Nuestro compañero Wilber Martínez fue víctima de la violencia a pocos metros de la cárcel de Itagüí. ¡Somos víctimas y seguimos sin garantías", señaló Robayo.

Nuevamente, las balas criminales silencian la vida de un directivo sindical de @UtpcolombiaOrg. Nuestro compañero Wilber Martínez fue víctima de la violencia a pocos metros de la cárcel de Itagüí. ¡Somos víctimas y seguimos sin garantías! @ABDELAESPRIELLA @MinjusticiaCo — Oscar Robayo (@ORobayo1983) August 13, 2026

Este caso se presenta pocos días después que el Gobierno de Abelardo De La Espriella anunciara el traslado de 17 jefes de las cabecillas de la paz urbana que protagonizaron en abril pasado una parranda vallenata.

En este grupo se encuentran jefes de las bandas criminales de Medellín, entre los que se destacan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, y el exparamilitar Hernán Giraldo Serna.