MinComercio detalló orden del presidente De La Espriella de trasladar a 117 criminales a cárceles de máxima seguridad: “La Patria Milagro tendrá una regla clara”

Una de las más trascendentales decisiones que tomó Abelardo De La Espriella tras posesionarse como presidente de la República fue ordenar el traslado de 117 internos de alto perfil de la cárcel que habían protagonizado todo tipo de actos de indisciplina y conductas delictivas en los últimos meses.

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En la lista se destacaban el de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, condenada por los destrozos a una estación de TransMilenio en medio del Paro Nacional; así como alias Douglas, Carlos Pesebre y Fritanga.

La decisión, que tomó por sorpresa a muchos, recibió todo tipo de ovaciones y aplausos por parte de diferentes sectores políticos y sociales.

Los tiempos en los que el criminal era tratado como héroe y la víctima como culpable llegaron a su fin.



La Patria Milagro tendrá una regla clara: primero la gente honesta, primero las víctimas, primero el ciudadano. https://t.co/wUx1XQjHr9 — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) August 9, 2026

Frente a esta decisión, el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, aseguró que en el mandato de Abelardo De La Espriella el trato que recibieron estos internos cambiará por completo.

El funcionario recordó que los internos que fueron designados como gestores de paz durante el gobierno Petro, en medio del fracasado proyecto de la ‘paz total’, hacían y deshacían en los centros carcelarios sin que nadie les dijera nada.

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“Los tiempos en los que el criminal era tratado como héroe y la víctima como culpable llegaron a su fin”, aseguró el ministro.

Gómez Amín —quien fue el jefe de debate de la campaña de Abelardo De La Espriella— aseveró que no se permitirán más tratos privilegiados a los criminales.

Funcionarios del Inpec, fuertemente armados, adelantaron el traslado de varios de los cabecillas de las estructuras criminales que se encontraban en la cárcel de Itagüí y quienes negociaban la 'Paz Total' con el Gobierno Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DcOgwq3CQR — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026

“La Patria Milagro tendrá una regla clara: primero la gente honesta, primero las víctimas, primero el ciudadano”, enfatizó el ministro.

En el anuncio hecho el pasado 8 de agosto, el presidente de la República señaló que existían pruebas suficientes para inferir que estos jefes de estructuras armadas ilegales y narcotraficantes seguían delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, en Antioquia.

Prueba de esto fue la parranda vallenata que hicieron el pasado 8 de abril junto al cantante Nelson Velásquez y en la cual se destacó la presencia de licor, droga y mujeres.

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“Era una discoteca, un centro de eventos. Eso en la era del Tigre se acabó”, manifestó el jefe de Estado al detallar que todos iban a ser trasladados a centros penitenciarios de máxima seguridad.

“Habrá mano de hierro para todos los bandidos. No permitiré que sigan delinquiendo, extorsionando, asesinando y traficando drogas”, aclaró.

Fuentes cercanas al Ministerio de Justicia y al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) señalaron que esta semana se completará el traslado de todos los internos.