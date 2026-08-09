Sale a la luz video de Epa Colombia antes de ser trasladada a la cárcel de Ibagué: “Me siento humillada”

En las últimas horas, se produjo el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida públicamente como ‘Epa Colombia’, en medio de una serie de movimientos penitenciarios ordenados por el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Epa Colombia, Douglas y Fritanga: los reclusos que fueron trasladados de cárcel en el arranque del Gobierno de De La Espriella

La medida ocurrió apenas dos días después de que Abelardo de la Espriella asumiera la Presidencia de Colombia y ordenara el traslado de varios internos hacia establecimientos considerados de alta seguridad. El cambio de administración también marcó una modificación frente al manejo que había tenido su situación durante el Gobierno anterior de Gustavo Petro.

Frente a esta situación, un video conocido por Noticias Caracol y registrado minutos antes del traslado de Daneidy Barrera a la cárcel de mujeres de Ibagué, mostró a la creadora de contenido manifestando su inconformidad por la situación que, según afirmó, enfrenta de manera constante.

En las imágenes, aseguró sentirse víctima de una “persecución” diaria y señaló que ha sido “minimizada, discriminada y humillada”, declaraciones que quedaron registradas antes de su salida hacia el centro penitenciario.

Entre los traslados que cumplió el Inpec está el de 'Epa Colombia', condenada por destruir el mobiliario de Transmilenio, en 2019, y de Margareth Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻… pic.twitter.com/45zkAa2A1J — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 9, 2026

Durante la grabación compartida por el medio, Barrera Rojas aparece vestida con ropa deportiva, compuesta por una camiseta de manga larga de color naranja y un pantalón negro. La joven aprovechó el video para dejar constancia de lo que considera una persecución permanente en su contra, mientras se preparaba para ser trasladada desde Bogotá hasta el establecimiento carcelario ubicado en Ibagué, Tolima.

“Dejó esta denuncia de la persecución que me hacen todos los días”, fueron las palabras que dio mientras era grababa. Luego, la influenciadora señaló: “Me siento minimizada, discriminada, humillada y pisoteada”.

Actualmente, ‘Epa Colombia’ cumple una condena por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público. Los hechos por los que fue condenada están relacionados con los daños ocasionados en una estación de TransMilenio durante las protestas registradas en 2019.

Se conocen las primeras imágenes del traslado de los capos de la cárcel de Itagüí que negociaban la Paz Total con Petro

La creadora de contenido cumple una pena de 63 meses y 15 días. Antes de su reciente traslado, permanecía recluida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de haber estado en la cárcel de mujeres El Buen Pastor.