“Sabía que no tenía enemigos”: esposa del empresario Gustavo Aponte, asesinado por error en Bogotá, rompió el silencio

Seis meses después del asesinato del empresario Gustavo Aponte, ocurrido en el norte de Bogotá, su esposa, Alexandra García, decidió hablar públicamente sobre el crimen que cambió la vida de su familia y que recientemente tuvo un giro clave con los avances de la Fiscalía.

Envían a la cárcel a implicado en el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta

Aponte murió junto a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, el pasado 11 de febrero, luego de ser atacado por hombres armados cuando salía de un gimnasio ubicado en el sector de La Cabrera. Lo que inicialmente parecía un atentado dirigido directamente contra el empresario terminó tomando otro rumbo durante la investigación.

#BOGOTÁ. Se conoce video del momento exacto, en que fue perpetrado el ataque sicarial que cobró la vida del empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gutiérrez, en la loc/Chapinero, cl 85 con cr 7. En el video se observa cómo el atacante, vestido con traje de corbata, se… https://t.co/t4nOuGenEN pic.twitter.com/tzpEZJMbMn — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 13, 2026

En entrevista con Caracol Radio, García aseguró que desde los primeros momentos posteriores al homicidio tuvo la sensación de que su esposo había sido víctima de una confusión. Según explicó, no conocían amenazas, extorsiones o enemigos que permitieran entender por qué alguien querría asesinarlo.

“En mi corazón sabía que había sido una equivocación, yo sabía que Gustavo no tenía ningún enemigo, ninguna amenaza”, manifestó la mujer. Además, señaló un detalle que para la familia resultaba extraño: el empresario no acostumbraba asistir al gimnasio a la hora en la que ocurrió el atentado.

Así recuerda Alexandra García a su esposo

Durante la conversación, García también habló del hombre con el que compartió más de dos décadas y con quien conformó una familia de cuatro hijos.

Lo describió como un padre cercano, trabajador y profundamente dedicado a sus hijos. “Gustavo era un hombre entregado a su familia cien por ciento, papá de cuatro hijos, a los que amaba con locura”, recordó.

La mujer aseguró que era consentidor con sus hijos, alegre y generoso, además de una persona que solía ganarse el respeto de quienes lo rodeaban. Ese entorno, según explicó, hacía todavía más difícil para la familia encontrar una explicación al asesinato.

Meses después, las pesquisas de las autoridades comenzaron a respaldar la hipótesis que la familia contemplaba: Gustavo Aponte no habría sido el verdadero objetivo de los criminales.

El giro que dio la investigación

De acuerdo con la investigación conocida hasta ahora, el atentado habría estado dirigido contra otro empresario relacionado con el negocio de minerales y piedras preciosas. Los responsables habrían realizado previamente labores de seguimiento sobre ese hombre, incluyendo sus movimientos en un gimnasio, su lugar de trabajo y su residencia.

Sin embargo, una serie de coincidencias habría provocado el error. Entre ellas aparecen imilitudes físicas, la vestimenta y las características de los esquemas de seguridad. Precisamente, Aponte se encontraba aquel día en un horario que no correspondía a su rutina habitual.

Las autoridades también encontraron información relacionada con un grupo de WhatsApp denominado ‘Gladiadores’, que habría sido utilizado para coordinar aspectos logísticos del ataque.

Por el caso fue capturado Leonel Enrique Llanos Paternina, conocido como alias ‘Tony’, señalado de haber participado en actividades de seguimiento, vigilancia y coordinación previas al doble homicidio.

Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó recientemente que Llanos permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, cargos que el procesado no aceptó.

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“Sí lo perdonamos”

Pese al dolor que ha acompañado a la familia durante estos meses, Alexandra García reveló otro detalle sobre la manera en que ella y sus hijos han enfrentado lo ocurrido.

Contó que su hija mayor incluso llegó a plantear la posibilidad de acudir al búnker de la Fiscalía para expresar personalmente su perdón a alias ‘Tony’, aunque aclaró que ese encuentro no se realizará.

“Sí lo perdonamos y le pido a Dios que se arrepienta de todos los pecados”, expresó García.

La familia, sin embargo, mantiene su exigencia de justicia y espera que sean identificadas y judicializadas todas las personas que participaron en la planeación y ejecución del atentado.

Uno de los principales interrogantes que continúa abierto es la identidad y ubicación del hombre que habría disparado contra Gustavo Aponte y Luis Gabriel Gutiérrez aquella mañana en Bogotá.