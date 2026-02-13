Esposa de Gustavo Aponte habla del crimen del empresario en el norte de Bogotá: “No puede seguir ocurriendo”

Siguen las investigaciones sobre el asesinato de Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón en el norte de Bogotá en horas de la tarde del pasado 11 de febrero.

María Alexandra García, esposa del empresario del sector arrocero, dio una entrevista a SEMANA donde pidió justicia y que se capture a los responsables de este violento crimen.

“Que se haga justicia con la muerte de mi esposo. No puede seguir ocurriendo, matando tanta gente en este país que solamente estamos buscando la paz”, dijo este 13 de febrero.

García también habló de lo que el empresario era como persona: “Mi esposo era una persona intachable, un excelente papá, un excelente hijo. Una persona a la que le fascinaba servir, generoso”.

En medio de su inmenso dolor tras la muerte de Aponte, esta mujer se refirió a cómo lo va a recordar tras su muerte: “Su alegría, su sonrisa siempre, el querer ayudar a todos siempre, el tener una palabra de aliento con el que lo necesitaba, el amor por sus hijos, por mí”.

Frente a las versiones de algunos conocidos que dicen que el empresario tenía amenazas o posibles extorsiones en su contra, su esposa María Alexandra dijo puntualmente “no sé”, sin dar más detalles al respecto.

Gustavo Adolfo Aponte, papá del empresario asesinado, también habló por primera vez desde el doble homicidio. El hombre entregó su testimonio después de que se llevara a cabo una eucaristía en memoria de su hijo.

“El país tiene que cambiar porque mi hijo, como tantas personas, era un hombre bueno, dedicado a la Virgen, dedicado a sus amigos y a su familia”, expresó en diálogo con Noticias RCN.

Juanita Fonnegra, madre del empresario, también expresó unas palabras tras este crimen y dio gracias a todas las personas que los han acompañado en medio de esta compleja situación.

“Esta mañana me levanté y la primera llamada era la de él, pero el teléfono no sonó. Le pido a Gustavo Andrés que nos dé fortaleza. Y gracias porque muchas personas han estado con nosotros”, manifestó.