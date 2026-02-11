En la tarde de este miércoles 11 de febrero se registró un nuevo sicariato en el norte de Bogotá, donde las víctimas fueron un empresario del sector arrocero y escolta.

En un primer momento, estas personas habían quedado gravemente heridas tras ser atacadas a tiros en la calle 85 #7-13, en inmediaciones de un reconocido gimnasio de cadena ubicado en el barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero.

De inmediato, el personal del establecimiento deportivo les brindó los primeros auxilios a las víctimas, tras quedar tendidas en el piso, antes de ser trasladadas a un centro asistencial cercano.

Los hechos son objeto de investigación. Foto: Captura de video

Sin embargo, alrededor de dos horas después del violento hecho, se confirmó el fallecimiento de ambos hombres debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra recibió un disparo en la cabeza y otro en el cuello tras salir de entrenar.

Mientras que su escolta, identificado como Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, también recibió dos disparos en la cabeza y uno en el cuello, lo que generó un charco de sangre afuera del gimnasio.

Confirman la muerte de dos personas que habían sido heridas por sicarios en la carrera séptima, en el norte de Bogotá

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó detalles de este doble crimen que enciende las alarmas sobre la inseguridad en la ciudad.

“Un sicario vestido de corbata, de traje de corbata, al momento en que salen dos personas del gimnasio, acá en la séptima con 85, él les genera disparos con arma de fuego; esa persona después sale a la séptima, se monta en una motocicleta y se fugan del lugar en esa motocicleta”, dijo inicialmente.

"Estaba planeado": la Policía entregó detalles de un caso de sicariato en el norte de Bogotá que dejó a dos personas muertas. Un empresario y su escolta fueron las víctimas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qXjuWtlln1 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 11, 2026

Como una de las primeras hipótesis, se habla de que este hecho habría sido meticulosamente planeado, debido a que los sicarios sabían la hora exacta en que el empresario salía del gimnasio.

“Se evidencia que es un acto sicarial totalmente planeado; haciendo la trazabilidad de las cámaras, podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes. No fue más. Planearon la forma de caracterizar al sicario, porque estaba de corbata, y así mismo, dónde ubicaron la motocicleta; también estaba totalmente planeado”, detalló el comandante.

La investigación está a cargo de la Policía Judicial e Inteligencia, cuyos miembros adelantan un proceso investigativo con la Fiscalía General de la Nación para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales.

“Hasta ahora estamos en los actos urgentes, verificando cámaras, verificando y recolectando elementos materiales probatorios que nos puedan llegar a dar con el móvil del sicario. Justo 10 minutos antes había pasado la zona de atención, el cuadrante haciendo su recorrido”, agregó el oficial.

Esta no es la primera vez que esta zona del norte de la ciudad es blanco de hechos de sicariato, debido a que el 24 de julio de 2023 se registró otro hecho violento en el mismo lugar.

“El último evento desafortunado había sido en el 2023; no habíamos vuelto a tener hechos, no se deben presentar y trabajamos cada día para evitarlos. Seguramente seguiremos reforzando esta zona para que no ocurran hechos; vamos a analizar los elementos materiales probatorios, agencias físicas, así mismo recolectar información. Hasta ahora, las primeras indagaciones que hacemos no manifiestan ningún tipo de amenazas, pero llevamos poco tiempo, tenemos que trabajar”, puntualizó el comandante Cristancho.