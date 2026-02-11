En la tarde de este miércoles, 11 de febrero, se registró un nuevo hecho de inseguridad en la ciudad de Bogotá. Las autoridades de la capital atienden la situación.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), se reportó al menos a dos personas heridas en medio de un intento de sicariato.

Los hechos se presentaron en la calle 85 #7-13 con carrera séptima, en inmediaciones de un reconocido gimnasio de cadena ubicado en el barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero.

De manera preliminar, se habla de que los heridos serían un empresario y su escolta, de quienes hasta el momento se desconocen sus identidades y fueron trasladados a un centro asistencial.

Al momento, las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos haciendo la respectiva investigación para conocer el tiempo, modo y lugar en el que sucedió el tiroteo.

Un video que conoció SEMANA muestra el grave panorama a las afueras de este gimnasio, donde las víctimas quedaron tendidas en el piso con un charco de sangre a su alrededor.

En el fragmento también se observan a trabajadores del establecimiento deportivo realizándole primeros auxilios a estas personas mientras llevaban los paramédicos.

Al parecer, el empresario se encontraba haciendo ejercicio debido a que tenía ropa deportiva y la otra persona, que sería su escolta, vestía con camisa y chaqueta.

En desarrollo...