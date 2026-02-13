Felipe Gómez, cantante y predicador católico, se refirió a la relación que el empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, quien fue asesinado el 11 de febrero en el norte de Bogotá, mantenía con la Virgen de Fátima.

En entrevista con SEMANA, Gómez señaló que el empresario participaba en espacios de formación espiritual en la Iglesia católica: “Asistía a Emaús, es un retiro espiritual católico al que asisten hombres, y él asistía a ese grupo. También trajo de Fátima una imagen de la Virgen, una réplica de la Virgen de Fátima, y empezó un apostolado que era peregrinarla por hospitales, cárceles, grupos de oración; se la llevaba a personas enfermas”.

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

En un mensaje publicado en su perfil de Facebook, Gómez amplió sus declaraciones sobre las actividades religiosas que compartió con Aponte Fonnegra.

“Gustavo se hizo conocer rápidamente por sus visitas con la Virgen Peregrina que trajo del santuario de Fátima en compañía de Alexandra, su esposa. Gustavo visitaba familias, hospitales, colegios, enfermos, pueblos y ciudades aquí y allá. Nunca tenía tiempo para nada, era un empresario sobresaliente, pero sí sacaba tiempo para dedicarles esos ratos de amor y consuelo a las almas”.

También escribió: “Gustavo también rezaba el rosario en las redes junto a su hermosa familia, hacía novenas y repartía camándulas. Juntos adelantamos un apostolado extendiendo la devoción a San José. Tanto él como su esposa se prepararon con mucha alegría para hacerse ministro de la Eucaristía y hacer aún más efectiva su misión de llevar consuelo a los que sufrían”.

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

En el mismo mensaje agregó: “Le conmovía profundamente el dolor de los enfermos y quería que todo el mundo pudiera sentir ese amor por las cosas del cielo que Dios imprimió en su buen corazón”.

Finalmente, Gómez relató: “Hace unos pocos días, compartíamos juntos y un sacerdote muy querido por su familia le impartió una bendición especial y, providencialmente, también la absolución general. Hoy, día de Nuestra Señora de Lourdes, quiero guardar la esperanza en mi corazón de que la Virgencita se lo llevó para el cielo. Quién iba a pensar que el domingo pasado tendríamos nuestra última charla hablando de las grandezas de Nuestra Señora y su poderosa intercesión. Mientras el padre le contaba testimonios, Gustavo hablaba del cielo una y otra vez, preguntándose cómo sería y cómo prepararse para ese encuentro definitivo con Dios”.