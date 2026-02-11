Bogotá

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Este doble homicidio sucedió precisamente al cumplirse seis meses de la muerte del precandidato presidencial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

11 de febrero de 2026, 10:04 p. m.
Los cercanos del senador se solidarizaron con la familia del empresario.
Los cercanos del senador se solidarizaron con la familia del empresario. Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil @mcarolinahoyost / API

Este miércoles 11 de febrero la capital del país se volvió a estremecer tras el asesinato del empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

Este doble homicidio en el norte de Bogotá sucedió precisamente al cumplirse seis meses de la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien también fue asesinado.

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

Los familiares del senador del Centro Democrático se pronunciaron tras este violento hecho que ocurrió a las afueras de este establecimiento ubicado en la calle 85 #7-13 del barrio La Cabrera, en la localidad de Chapinero.

Un día como hoy, hace 6 meses, Miguel murió a causa de la violencia. Nuestro dolor es infinito. Hoy, a pocas cuadras de mi casa, un sicario disparó contra la vida de un hombre, padre de familia, esposo, hijo, hermano. Dos policías que lo protegían también fueron gravemente heridos”, dijo María Claudia Tarazona, exesposa de Uribe Turbay.

Bogotá

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Bogotá

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Bogotá

Esto dijo una vocera del gimnasio tras el doble asesinato a las afueras de exclusivo establecimiento en el norte de Bogotá

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá este 12 de febrero: localidades y barrios que estarán hasta 24 horas sin servicio

Bogotá

Bogotá abre nuevo tramo de la carrera novena tras seis años de espera: conductores ahorrarían hasta 30 minutos

Bogotá

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

Bogotá

Bogotá tendrá el puente más largo de la ciudad en esta fecha: contará con carriles exclusivos para carros, ciclistas y peatones

Barranquilla

Impresionante ataque criminal en contra de un comerciante en Soledad, Atlántico: un muerto y tres capturados

Bogotá

Revelan necropsia de Liam Gael: esto dice Medicina Legal sobre la causa de muerte del bebé en jardín de La Calera

Barranquilla

A disparos asesinan a mujer en Barranquilla: investigan nexos con venta de tierras y ‘gota a gota’

Las autoridades investigam este violento crimen.
Las autoridades investigan este violento crimen. Foto: API

Ella también dio a conocer que el empresario asesinado la estuvo acompañando varias veces en la Fundación Santa Fe mientras el senador permanecía en UCI tras el atentado.

Él y su esposa me acompañaron varias veces en la clínica, en misa y en mi duelo. Qué dolor, qué angustia, qué tristeza nuestro país. Abrazo con el más sincero amor y compasión a toda su familia. Dios, ayúdanos, por favor”, agregó Tarazona.

Esto dijo una vocera del gimnasio tras el doble asesinato a las afueras del exclusivo establecimiento en el norte de Bogotá

Así mismo, Maria Carolina Hoyos Turbay, hermana del precandidato, también rechazó el crimen del empresario y se solidarizó con sus familiares, a quienes en su momento los acompañó en el duelo de su hermano Miguel Uribe.

“Mi familia y yo sentimos un dolor profundo. Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor”, dijo Hoyos Turbay.

Y agregó: “Era un hombre de convicciones. Su amor por la Virgen María fue el puente que lo unió a muchas familias, entre ellas la nuestra. Su fe no buscaba protagonismo. Buscaba servir. No es aceptable que en Colombia sigamos enterrando hombres jóvenes y buenos. No es normal que las familias se desintegren por la violencia”.

Más de Bogotá

El presidente Gustavo Petro lideró una extensa jornada en Córdoba.

Gobierno Petro decreta emergencia económica por graves inundaciones: estas son las regiones incluidas en el documento

Los Ecopuntos móviles no permanecen de manera permanente en un solo lugar.

Los Ecopuntos de Bogotá: conozca dónde puede botar los escombros y residuos voluminosos en la ciudad

Los familiares del senador se solidarizaron con la familia del empresario.

Familiares de Miguel Uribe Turbay rechazan el asesinato del empresario y su escolta en el norte de Bogotá: “Me acompañaron en mi duelo”

Las autoridades investigam este violento crimen.

Esto dijo una vocera del gimnasio tras el doble asesinato a las afueras de exclusivo establecimiento en el norte de Bogotá

Corte de agua.

Cortes de agua en Bogotá este 12 de febrero: localidades y barrios que estarán hasta 24 horas sin servicio

x

Bogotá abre nuevo tramo de la carrera novena tras seis años de espera: conductores ahorrarían hasta 30 minutos

Estos son los momentos posteriores al ataque sicarial afuera del gimnasio.

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

x

Bogotá tendrá el puente más largo de la ciudad en esta fecha: contará con carriles exclusivos para carros, ciclistas y peatones

Asesinaron a una persona en la calle 85 con carrera 7 en Bogotá

Confirman la muerte de dos personas que habían sido heridas por sicarios en la carrera séptima, en el norte de Bogotá

Granizada en el norte de Bogotá

Granizada en el norte de Bogotá genera caos: los videos son aterradores

Noticias Destacadas